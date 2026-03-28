अलीगढ़: 95 वर्षीय संत का आश्रम में जला मिला शव, आत्महत्या या साजिश, जांच में जुटी पुलिस
माधवानन्द आश्रम में बाबा का शव झुलसा मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 5:23 PM IST
अलीगढ़: जिले के इगलास कोतवाली क्षेत्र के माधवानन्द आश्रम में शुक्रवार सुबह, उस समय सनसनी फैल गई, जब आश्रम की कुटिया में 95 वर्षीय संत का शव जली हुई अवस्था में मिली. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गई, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी.
इगलास कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार के अनुसार, मृतक की पहचान स्वामी अदेतानंद उर्फ मुरारी बाबा के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 15 वर्षों से आश्रम में रह रहे थे. ग्रामीणों के मुताबिक, बाबा का स्वभाव शांत और सरल था, तथा उनका किसी से कोई विवाद नहीं था. शुक्रवार सुबह जब रोज की तरह ग्रामीण आश्रम पहुंचे, तो कुटिया के भीतर का दृश्य देखकर दंग रह गए. बाबा का शव बुरी तरह झुलसा हुआ पड़ा था.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा पिछले काफी समय से पैरालिसिस (लकवा) की बीमारी से पीड़ित थे और चलने-फिरने में असमर्थ थे. गांव के लोग ही उनके लिए भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते थे. ऐसे में घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. ग्रामीणों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो व्यक्ति खुद चलने-फिरने में असमर्थ था, उसके पास ज्वलनशील पदार्थ कैसे पहुंचा. क्या यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई साजिश है, इसको लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए हैं. टीम ने कुटिया के भीतर से नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके.
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों की गहनता से जांच की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस टीम लगातार निगरानी कर रही है.
इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता और चर्चा का माहौल बना दिया है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और यदि इसमें कोई साजिश है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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