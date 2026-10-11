वाराणसी में 94वां संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश
कार्यक्रम में 500 से अधिक साइकिलिस्ट एवं 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और नशा-मुक्त युवा व स्वस्थ भारत का संदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:59 PM IST
वाराणसी : स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत रविवार को नमो घाट पर 94वें 'संडेज ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव एवं राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा सहित अन्य अतिथि सम्मिलित हुए और साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली, फिटनेस एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.
कार्यक्रम में 500 से अधिक साइकिलिस्ट एवं 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और नशा-मुक्त युवा व स्वस्थ भारत का संदेश दिया. ‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा’ थीम पर आधारित कार्यक्रम में 2026 एशियाई खेलों के पदक विजेताओं ने भी भाग लिया. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान एवं सक्रिय बनाता है और प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं से फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया. नशा-मुक्त समाज के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री और प्रतिभागियों ने ‘नशा मुक्त भारत’ की शपथ ली और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने तथा नशा-मुक्त पीढ़ी बनाने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराया. डॉ. मनसुख मांडविया ने नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक साइकिल रैली का नेतृत्व किया.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिटनेस सिर्फ शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य और जिम्मेदार विकल्पों को बढ़ावा देता है. साइकिल चालान, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, ध्यान और ‘नशा मुक्त भारत’ के संकल्प के जरिए, इस कार्यक्रम ने युवाओं से नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने, स्वस्थ आदतें अपनाने और ‘विकसित भारत’ के लिए ‘नशा मुक्त युवा’ पीढ़ी के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया है.
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