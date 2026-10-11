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वाराणसी में 94वां संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

नमो घाट पर 94वां 'संडेज ऑन साइकिल' कार्यक्रम आयोजित हुआ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत रविवार को नमो घाट पर 94वें 'संडेज ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव एवं राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा सहित अन्य अतिथि सम्मिलित हुए और साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली, फिटनेस एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

कार्यक्रम में 500 से अधिक साइकिलिस्ट एवं 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और नशा-मुक्त युवा व स्वस्थ भारत का संदेश दिया. ‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा’ थीम पर आधारित कार्यक्रम में 2026 एशियाई खेलों के पदक विजेताओं ने भी भाग लिया. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान एवं सक्रिय बनाता है और प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.