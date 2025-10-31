ETV Bharat / state

सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ; भगवान बुद्ध के अवशेषों के होंगे दर्शन, कई देशों से आ रहे बौद्ध भिक्षु

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सारनाथ में कई देशों और भारतीय राज्यों से बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
बौद्ध भिक्षु सारनाथ पहुंच रहे हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 6:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा. आगामी 03 से 05 नवंबर 2025 तक भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों को बौद्ध श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा.

पिछले वर्ष बड़ी संख्या में फॉलोअर्स आये थे: सारनाथ वही पुण्य भूमि है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 'धर्मचक्र प्रवर्तन' दिया था. पर्यटन मंत्री ने बताया कि 'पिछले वर्ष भी अस्थि अवशेष दर्शन के लिए बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु एवं तीर्थयात्री आए थे. इस वर्ष पूर्व से भी बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं और आस्थावानों के पहुंचने का अनुमान है.

इन देशों से पहुंच रहे बौद्ध भिक्षु: मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बौद्ध भिक्षु श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल तथा कोलकाता, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों से सारनाथ पहुंच रहे हैं. यह प्रोग्राम महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया, सारनाथ केंद्र और वियतनामी बौद्ध संघ के सहयोग से हो रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
अवशेषों के दर्शन वर्ष में दो बार होते हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

बुद्ध पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा पर होते हैं दर्शन: भगवान बुद्ध के अवशेषों को साल में दो बार बुद्ध पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा पर सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाता है. इस दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के दर्शन करते हैं. भगवान बुद्ध के अवशेषों और उससे जुड़े आस्था की यात्रा भी उतनी ही प्राचीन है.

लगभग 2,600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत उनके अवशेषों को श्रद्धापूर्वक आठ भागों में विभाजित कर सम्पूर्ण भारत में बने स्तूपों में रखा गया. कालांतर में सम्राट अशोक ने इन पवित्र अवशेषों को पुनः खोजकर अपने विशाल साम्राज्य के विविध स्थलों पर पुनर्स्थापित कराया.

मूलगंध कुटी विहार में बुद्ध के दो अस्थि अवशेष: मूलगंध कुटी विहार में बुद्ध के दो अस्थि अवशेष सुरक्षित हैं. इनमें से एक अवशेष गांधार (तक्षशिला) क्षेत्र के एक प्राचीन स्तूप से प्राप्त हुआ था, जिसे भारत सरकार ने 1956 में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2,500वें वर्ष पर महाबोधि सोसायटी को भेंट किया था. दूसरा अवशेष, दक्षिण भारत के नागार्जुनकोंडा से प्राप्त हुआ था, जो एक पात्र में सुरक्षित रखा गया. इन दोनों अवशेषों के दर्शन वर्ष में दो बार होते हैं. दर्शन के बाद अवशेषों को विधिवत बुद्ध प्रतिमा के नीचे स्थापित किया जाता है.

बड़ी संख्या में सारनाथ पहुंच रहे बौद्ध श्रद्धालु: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सारनाथ भारत के आध्यात्मिक मानचित्र पर विशिष्ट स्थान रखता है. यही वह पावन भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था. आज भी यह स्थल विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं और विद्वानों को आकर्षित करता है. वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों पर लगभग 28 लाख पर्यटक आए थे, जबकि 2024 तक यह संख्या बढ़कर 84 लाख से अधिक हो गई, जो लगभग 200 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है.

Photo Credit: ETV Bharat
पिछले वर्ष इस समारोह में 10,000 से अधिक श्रद्धालु सम्मिलित हुए थे (Photo Credit: ETV Bharat)

पहली छमाही में 5 लाख टूरिस्ट आये: वर्ष 2025 की पहली छमाही में केवल सारनाथ में ही लगभग 5 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ, जो इसे बौद्ध स्थलों में विशिष्टता प्रदान करता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार लगातार बौद्ध सर्किट के विकास, सुविधाओं के विस्तार और बेहतर संपर्क व्यवस्था पर कार्य कर रही है.

श्रद्धा का प्रतीक है यह प्रोग्राम: महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया, सारनाथ केंद्र के प्रधान भिक्षु भंते सुमिथानंद थेरो ने बताया कि भक्ति और करुणा के इस उत्सव में समस्त बौद्ध समुदाय एकत्र होकर भगवान बुद्ध के अवशेषों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेगा. यह आयोजन न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि विश्व बौद्ध एकता और शांति का संदेश भी देता है पिछले वर्ष इस समारोह में 10,000 से अधिक श्रद्धालु सम्मिलित हुए थे.

यह भी पढ़ें- आगरा में VVIP फतेहाबाद रोड और MG रोड पर नहीं निकलेगी बारात; बैंड संचालकों को पुलिस ने भेजे नोटिस

TAGGED:

94TH ANNIVERSARY OF MULAGANDHA KUTI
TOURISM MINISTER JAIVEER SINGH
MULAGANDHA KUTI VIHAR IN SARNATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.