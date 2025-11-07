ETV Bharat / state

फेस्टिव सीजन पर बुक हुए 974 LDA फ्लैट; 17 नवंबर तक बढ़ा डिस्काउंट ऑफर

लखनऊ: अपना आशियाना तलाश रहे लोगों के लिए एलडीए के अपार्टमेंट्स पहली पसंद बन गए हैं. इस फेस्टिव सीजन में एलडीए के 974 फ्लैट बुक हुए हैं. इसे देखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष ने फ्लैट्स पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 11 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब यह ऑफर 17 नवंबर 2025 तक मिलेगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस पीरियड में फ्लैट लेने पर 1 से 2 लाख रुपए तक की सीधी छूट मिलेगी. साथ ही पहले से मिल रही छूट भी मिलेगी. प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रेडी टू मूव फ्लैट्स को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत बेचा जा रहा है.

कितनी मिलेगी छूट: इस बार फेस्टिव सीजन 22 सितंबर से 6 नवंबर 2025 तक फ्लैटों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर निकाला गया. इसके अनुसार 20 लाख से 50 लाख रुपए कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण/आवंटन कराने पर 1 लाख की छूट, 50 लाख से 75 लाख रुपए कीमत के फ्लैटों पर 1.50 लाख रुपए की छूट और 75 लाख रुपए से अधिक कीमत के फ्लैटों पर 2 लाख रुपए की छूट का दी जा रही है.

लोगों ने यह ऑफर पसंद किया और महज 45 दिनों में 974 फ्लैटों की बुकिंग हुई. इसे देखते हुए ऑफर की अवधि को 11 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब लोग 17 नवंबर 2025 तक इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाकर फ्लैट खरीद सकेंगे. इसके साथ पहले से दी जा रहीं अन्य प्रकार छूट भी मिलेगी. इसमें 45 से 90 दिनों के अंदर फ्लैट की पूरी धनराशि जमा करने पर 3 से 6 प्रतिशत की छूट अलग से मिलेगी.