फेस्टिव सीजन पर बुक हुए 974 LDA फ्लैट; 17 नवंबर तक बढ़ा डिस्काउंट ऑफर

फेस्टिव सीजन पर बुक हुए 974 LDA फ्लैट; 17 नवंबर तक बढ़ा डिस्काउंट ऑफर
एलडीए वीसी ने बताया कि 45 से 90 दिनों में पूरी धनराशि जमा करने पर 3 से 6 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 9:14 AM IST
लखनऊ: अपना आशियाना तलाश रहे लोगों के लिए एलडीए के अपार्टमेंट्स पहली पसंद बन गए हैं. इस फेस्टिव सीजन में एलडीए के 974 फ्लैट बुक हुए हैं. इसे देखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष ने फ्लैट्स पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 11 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब यह ऑफर 17 नवंबर 2025 तक मिलेगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस पीरियड में फ्लैट लेने पर 1 से 2 लाख रुपए तक की सीधी छूट मिलेगी. साथ ही पहले से मिल रही छूट भी मिलेगी. प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रेडी टू मूव फ्लैट्स को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत बेचा जा रहा है.
कितनी मिलेगी छूट: इस बार फेस्टिव सीजन 22 सितंबर से 6 नवंबर 2025 तक फ्लैटों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर निकाला गया. इसके अनुसार 20 लाख से 50 लाख रुपए कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण/आवंटन कराने पर 1 लाख की छूट, 50 लाख से 75 लाख रुपए कीमत के फ्लैटों पर 1.50 लाख रुपए की छूट और 75 लाख रुपए से अधिक कीमत के फ्लैटों पर 2 लाख रुपए की छूट का दी जा रही है.
लोगों ने यह ऑफर पसंद किया और महज 45 दिनों में 974 फ्लैटों की बुकिंग हुई. इसे देखते हुए ऑफर की अवधि को 11 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब लोग 17 नवंबर 2025 तक इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाकर फ्लैट खरीद सकेंगे. इसके साथ पहले से दी जा रहीं अन्य प्रकार छूट भी मिलेगी. इसमें 45 से 90 दिनों के अंदर फ्लैट की पूरी धनराशि जमा करने पर 3 से 6 प्रतिशत की छूट अलग से मिलेगी.
500 से 1900 वर्ग फीट के फ्लैट उपलब्ध: विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि एलडीए की विभिन्न योजनाओं में 500 से 1900 वर्ग फीट क्षेत्रफल के 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं. इनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए से लेकर 1.8 करोड़ रुपए तक है.
इसमें सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत और सामान्य नागरिकों को 35 प्रतिशत भुगतान करने पर हायर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का कब्जा भी दिया जा रहा है. कोई भी व्यक्ति बहुमंजिला आवासीय योजना (सुलभ आवास और ईडब्ल्यूएस को छोड़कर) में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकेगा.
इन योजनाओं में उपलब्ध हैं फ्लैट
- गोमती नगर योजना
- जानकीपुरम योजना
- प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड)
- अलीगंज योजना
- कानपुर रोड योजना
- देवपुर पारा योजना
- शारदा नगर योजना
यह भी पढ़ें: 11 साल, 52 दौरे, 60 हजार करोड़ की परियोजनाएं; जानें पीएम मोदी ने बनारस को कैसे बदला