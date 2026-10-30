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दिल्ली पुलिस का साइबर अपराधियों पर बड़ा प्रहार, ऑपरेशन साइहॉक 6.0 के तहत 944 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने 944 आरोपी किए गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने संगठित साइबर अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन साइहॉक 6.0 के तहत बड़ी कार्रवाई की है. 28 और 29 अक्टूबर को चलाए गए इस विशेष अभियान में पुलिस ने 944 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 788 लोगों को पाबंद किया गया. इसके अलावा 2,081 अन्य लोगों को नोटिस जारी किए गए. इस तरह कुल 3,813 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. पुलिस ने 4,002 साइबर ठगी की शिकायतों को भी सुलझाया है, जिनमें करीब 479.14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान कुल 1,032 एफआईआर पर कार्रवाई की गई. इनमें 596 नई एफआईआर, 432 पुराने मामले और चार कलंदर शामिल हैं. सुलझाई गई शिकायतों में 727 दिल्ली और 3,275 अन्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं. अभियान में दिल्ली के सभी 15 जिलों के साथ क्राइम ब्रांच (साइबर) और स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट शामिल रही. सत्यापन के लिए दिल्लीभर में 4,979 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया या राउंडअप किया गया.