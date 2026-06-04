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'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, 941 किलो मसाला जब्त, इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी

यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्रीमती टी. शुभमंगला के निर्देशों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में की गई. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निर्माण इकाई का निरीक्षण कर वहां तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की. खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पैकिंग किए जा रहे मसालों में संभावित मिलावट का संदेह होने पर विभागीय टीम ने तत्काल नमूनीकरण की प्रक्रिया अपनाई.

जैसलमेर : राज्य सरकार की ओर से संचालित 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जैसलमेर शहर में एक मसाला एवं आटा निर्माण इकाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 941 किलोग्राम मसाला जब्त किया. कार्रवाई के दौरान लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और आटे के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए हैं.

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नमूने लेने के बाद शेष 941 किलो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर को एहतियातन जब्त कर लिया गया. साथ ही संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया है. अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालक को खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय में गुणवत्ता मानकों का पालन करने, शुद्ध सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने और उत्पादन स्थल पर साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए. विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए सभी नमूनों को परीक्षण के लिए जोधपुर स्थित अधिकृत प्रयोगशाला भेज दिया गया है. प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित खाद्य व्यवसायी के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन का कहना है कि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलेभर में ऐसे निरीक्षण और नमूना संग्रहण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.