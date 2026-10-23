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यूपी बोर्ड परीक्षा; 940 स्कूलों ने नामावली नहीं की जेनरेट, 26 अक्टूबर तक अंतिम मौका

940 स्कूलों ने नामावली नहीं की जेनरेट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 940 स्कूलों ने अभ्यर्थियों की अभी तक नामावली जेनरेट नहीं की. सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 एवं 11 के अग्रिम पंजीकरण तथा कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा आवेदन से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की नामावली जेनरेट नहीं होने पर परिषद ने नाराजगी जताई है. परिषद ने ऐसे विद्यालयों को अंतिम मौका देते हुए नामावली जेनरेट करने की अंतिम तिथि 26अक्टूबर तय की है.