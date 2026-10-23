यूपी बोर्ड परीक्षा; 940 स्कूलों ने नामावली नहीं की जेनरेट, 26 अक्टूबर तक अंतिम मौका
नामावली जेनरेट नहीं होने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नाराजगी जताई है. अब तक दो बार डेट बढ़ चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:32 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 940 स्कूलों ने अभ्यर्थियों की अभी तक नामावली जेनरेट नहीं की. सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 एवं 11 के अग्रिम पंजीकरण तथा कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा आवेदन से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की नामावली जेनरेट नहीं होने पर परिषद ने नाराजगी जताई है. परिषद ने ऐसे विद्यालयों को अंतिम मौका देते हुए नामावली जेनरेट करने की अंतिम तिथि 26अक्टूबर तय की है.
दो बार बढ़ी डेट : शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 एवं 11 के अग्रिम पंजीकरण तथा कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा आवेदन से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की नामावली जेनरेट कर एक कॉपी कोष पत्र की प्रति सहित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 15 अक्टूबर तक जमा करनी थी. लेकिन सभी विद्यालयों की तरफ से नामावली न जेनरेट किये जाने पर बोर्ड ने तिथि को बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दिया था. इसके बावजूद अभी तक 940 विद्यालयों द्वारा नामावली जनरेट नहीं की गयी है.
26 अक्टूबर तक करना होगा जेनरेट : परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सभी विद्यालयों को निर्देश जारी कर विद्यालयों को अन्तिम अवसर देते हुए 26 अक्टूबर निर्धारित की है. 26 अक्टूबर तक नामावली जनरेट/डाउनलोड कर कोषपत्र की प्रति सहित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करने कराने को कहा है. भगवती सिंह ने कहा है कि निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण न करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से, 20 दिन में खत्म होगा एग्जाम, चेक करें पूरा परीक्षा कार्यक्रम