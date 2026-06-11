हरियाणा के 94 सिख श्रद्धालुओं को वाघा बॉर्डर पर रोका, पाकिस्तान गुरुधाम यात्रा पर जा रहा था जत्था
हरियाणा से पाकिस्तान गुरुधाम यात्रा पर गए 94 सिख श्रद्धालुओं को वाघा बॉर्डर पर रोका. कारणों को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार.
Published : June 11, 2026 at 7:39 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा से पाकिस्तान स्थित गुरुधामों की यात्रा के लिए रवाना हुए 94 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को वाघा बॉर्डर पर रोक दिया गया. सभी श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में प्रवेश करना था, लेकिन बॉर्डर पर उन्हें अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद पूरा जत्था वापस लौट रहा है. जानकारी के अनुसार केवल हरियाणा से गए जत्थे को ही वापस भेजा गया है.
वाघा बॉर्डर पर रोका गया जत्था: हरियाणा प्रदेश से 94 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन के लिए रवाना हुआ था. श्रद्धालुओं को आज वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करना था, लेकिन सीमा पर ही उन्हें रोक दिया गया. इसके बाद पूरे जत्थे को वापस लौटने के लिए कहा गया.
सिर्फ हरियाणा के श्रद्धालुओं को लौटाने की सूचना: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाघा बॉर्डर पर केवल हरियाणा से गए श्रद्धालुओं के जत्थे को ही वापस भेजा गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी गई. संबंधित अधिकारियों की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है.
श्रद्धालुओं में निराशा: गुरुधामों के दर्शन की उम्मीद लेकर पाकिस्तान पहुंचे श्रद्धालुओं को बॉर्डर से ही वापस लौटना पड़ रहा है. इससे श्रद्धालुओं में निराशा है. जत्थे के सदस्य लंबे समय से इस धार्मिक यात्रा की तैयारी कर रहे थे और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हुए थे.
आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार: मामले को लेकर अभी भारत या पाकिस्तान की संबंधित एजेंसियों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. श्रद्धालुओं को वापस भेजे जाने के पीछे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है. जैसे ही प्रशासन या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और साफ हो सकेगी.
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