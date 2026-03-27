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वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम का 94% काम पूरा; कैबिनेट मंत्री ने किया दौरा, दिए यह निर्देश

स्टेडियम में त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट्स, डमरू और घाटों की थीम पर पवेलियन को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम का 94% काम पूरा.
वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम का 94% काम पूरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:03 AM IST

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वाराणसी: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण लगभग 94% पूरा हो गया. यह इसी साल तैयार हो जाएगा. प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने स्टेडियम का दौरा किया और चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति जानी.

वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का काम युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूरा किया जाए. उन्हें बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग 94% पूरा हो चुका है. इसी वर्ष 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य है.

स्टेडियम में त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट और डमरू, घाटों की थीम पर आधारित पवेलियन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 30.66 एकड़ में यह बन रहा है. इसमें 30 से 40 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी.

स्टेडियम में शिव थीम पर आधारित त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट्स, अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और 14 अंतरराष्ट्रीय मानक की पिचें तैयार की जा रही हैं. इसमें विश्वस्तरीय मीडिया गैलरी, VVIP लाउंज और अन्य खेलों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.

वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम का दौरा करते मंत्री सुरेश खन्ना.
वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम का दौरा करते मंत्री सुरेश खन्ना. (Photo Credit: ETV Bharat)

जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को सर्किट हाऊस सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ लंबित वादों की समीक्षा की. उन्होंने कोर्ट में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए.

प्रभारी मंत्री ने राजस्व वादों के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित राजस्व वादों का शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण किया जाए. मंत्री सुरेश खन्ना ने तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की.

उन्होंने धारा-24, धारा-34 और निर्विवाद वरासत जैसे वादों के लंबित आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए. साथ ही धारा-67, 80, 116 तथा सीमांकन सहित अन्य राजस्व वादों की पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर मामले लंबित पाए जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी तय होगी. उन्होंने कहा कि एक-एक फाइल की गंभीरता से चिंता करनी होगी. बिना किसी ठोस कारण के विभिन्न धाराओं के मामलों को लंबित न रखा जाए और उसका तय समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

मंत्री सुरेश खन्ना ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर में हवाई अड्डे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन का निर्माण, रनवे विस्तार क्षेत्र, एप्रन क्षेत्र और संबद्ध कार्यो के प्रगति की जानकारी ली.

कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रभारी मंत्री को निर्माण कार्यों सहित अन्य जरूरी बिंदुओं के बारे में जानकारी दी. प्रभारी मंत्री ने न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का भ्रमण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को परखा.

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