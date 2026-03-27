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वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम का 94% काम पूरा; कैबिनेट मंत्री ने किया दौरा, दिए यह निर्देश

वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम का 94% काम पूरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )