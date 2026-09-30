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कोयले की कमी से संकट में धनबाद का कोक उद्योग, 90 इकाइयों पर लगा ताला, 25 हजार रोजगार प्रभावित

धनबाद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन की 93वीं वार्षिक आम बैठक में उद्योग की स्थिति पर उद्यमियों ने चिंता जताई है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Entrepreneurs reached meeting
बैठक में पहुंचे उद्यमी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 6:37 PM IST

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धनबाद: कोयलांचल की औद्योगिक पहचान में कभी अहम स्थान रखने वाला कोक उद्योग आज गंभीर संकट से गुजर रहा है. धनबाद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन की 93वीं वार्षिक आम बैठक में उद्योग की मौजूदा स्थिति को लेकर उद्यमियों ने चिंता जताई.

क्षेत्र में पलायन का दावा

उनका कहना है कि कोयले की नियमित और उचित कीमत पर उपलब्धता नहीं होने से हार्ड कोक उद्योग लगातार कमजोर होता जा रहा है. उद्यमियों के अनुसार, धनबाद और उसके आसपास की करीब 90 कोक इकाइयां बंद हो चुकी हैं या उन्हें डिस्मेंटल किया जा चुका है. इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है और करीब 25 हजार मजदूरों के बेरोजगार होने तथा पलायन का दावा किया गया है.

कोक उद्योग पर उद्यमियों ने जताई गहरी चिंता (Etv Bharat)

बैठक में उद्यमियों ने रखी समस्याएं

धनबाद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक में कोक उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं. बैठक में कोयले की उपलब्धता, कीमत और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सरकार, कोल इंडिया और बीसीसीएल की नीतियों पर सवाल उठाए गए.

लिंकेज की वजह से पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं

एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष एसके सिन्हा के मुताबिक, कोक उद्योग को हर महीने लगभग 3 लाख टन और सालाना करीब 36 लाख टन कोयले की आवश्यकता होती है, लेकिन लिंकेज के जरिए पर्याप्त कोयला नहीं मिलने से कई इकाइयों के सामने उत्पादन जारी रखना मुश्किल हो गया है.

COKE INDUSTRY IN DHANBAD
93वीं वार्षिक आम बैठक में पहुंचे कई उद्यमी (Etv Bharat)

90 इकाइयां बंद या डिस्मेंटल!

उद्यमियों के मुताबिक, क्षेत्र में कभी बड़ी संख्या में हार्ड कोक इकाइयां संचालित होती थीं, लेकिन अब करीब 90 इकाइयां बंद या डिस्मेंटल हो चुकी हैं, फिलहाल केवल 40 से 42 इकाइयों के किसी तरह चलने का दावा किया जा रहा है.

रोजगार पर संकट

उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इसका असर हजारों श्रमिकों की रोजी-रोटी पर पड़ा है. उद्यमियों ने बताया कि 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद हार्ड कोक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी. लंबे समय तक लिंकेज के माध्यम से उद्योगों को कोयला मिलता रहा. उनके अनुसार 2019 के बाद व्यवस्था में बदलाव आया और ई-ऑक्शन पर निर्भरता बढ़ती चली गई.

छोटे और मध्यम उद्योगों की बढ़ी लागत

उद्यमियों का कहना है कि ई-ऑक्शन में कोयले की कीमत बढ़ने से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए उत्पादन लागत बढ़ गई है. इसके अलावा रेलवे रैक के माध्यम से कोयला मंगाने में भी कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं. ज्यादातर MSME इकाइयों के पास अपनी निजी रेलवे साइडिंग नहीं होने के कारण परिवहन व्यवस्था भी चुनौती बनी हुई है. कोक उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने सरकार, कोल इंडिया और बीसीसीएल से छोटे उद्योगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोयला आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है.

कोयले की आपूर्ति का समाधान जरूरी

उनका कहना है कि उचित दर पर नियमित कोयला उपलब्ध कराया गया, तो बंद पड़ी इकाइयों को दोबारा शुरू करने और रोजगार बचाने की संभावना बन सकती है. वहीं उद्यमियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोयले की आपूर्ति और कीमत से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वर्तमान में संचालित इकाइयों पर भी बंद होने का दबाव बढ़ सकता है.

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