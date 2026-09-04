USDT के नाम पर 93 लाख की ठगी, फर्जी RBI-SEBI का लेटर दिखाते, लखनऊ में होटल से महिला समेत तीन गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 फर्जी अथॉरिटी लेटर बरामद किए हैं. इनमें 6 RBI और 6 SEBI से जारी दिखाए गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 10:00 PM IST
लखनऊ : डिजिटल करेंसी के नाम पर ठगी का खेल सामने आया है. विभूतिखंड पुलिस ने ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है जो लोगों को USDT यानी डिजिटल करेंसी दिलाने का झांसा देता था. भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने बाकायदा RBI और SEBI के फर्जी अथॉरिटी लेटर भी तैयार किए थे. इंस्पेक्टर उपेन्द्र सिंह के अनुसार दो लोगों से कुल 93 लाख रुपये की ठगी की गई है.
पुलिस के मुताबिक, अखिलेश त्रिपाठी से USDT दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपये व अंजनी कुमार से 50 लाख रुपये लिए गए हैं. आरोपियों ने पीड़ितों को बताया कि डिजिटल करेंसी उपलब्ध कराने के बदले उन्हें दो से तीन प्रतिशत कमीशन मिलेगा. कागज-पत्र दिखाकर ऐसा भरोसा दिलाया गया कि पीड़ितों को शक तक नहीं हुआ. रकम मिलने के बाद आरोपियों ने उसे हड़प लिया.
होटल के कमरे से पकड़े गए तीनों आरोपी : मामला सामने आने के बाद विभूतिखंड पुलिस ने आरोपियों की तलाश की. चार सितंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वादी को साथ लेकर होटल दयाल गेटवे के कमरा नंबर 509 में छापा मारा था. यहां से पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम फरीदा सिकन्दर सौदागर, पवन बिष्ट और अवधेश कुमार मिश्रा है. फरीदा महाराष्ट्र के ठाणे की रहने वाली है, पवन बिष्ट दिल्ली में रहता है, जबकि अवधेश कुमार मिश्रा लखनऊ के इंदिरानगर इलाके का निवासी है.
फर्जी RBI-SEBI लेटर से चलता था पूरा खेल : पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी डिजिटल करेंसी (USDT) के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. इसके बाद उन्हें विश्वास में लेने के लिए RBI और SEBI के फर्जी अथॉरिटी लेटर दिखाते. इन कागजों के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता था कि मानो पूरा लेनदेन किसी अधिकृत कंपनी या संस्था के जरिए हो रहा हो. पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 फर्जी अथॉरिटी लेटर बरामद किए हैं. इनमें 6 RBI और 6 SEBI से जारी दिखाए गए थे.
लैपटॉप से लेकर चेकबुक और मोहर तक बरामद : पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एप्पल का लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन, तीन चेकबुक, दो पासबुक, दो पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तीन एटीएम डेबिट कार्ड और एक कंपनी की मोहर बरामद की है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और ठगी की रकम कहां-कहां भेजी गई. साथ ही गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की भी तलाश की जा रही है.
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