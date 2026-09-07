MCD के 93 कच्चे कर्मचारियों को मिलेगी नियमितीकरण की सौगात, संदीप कपूर बोले- कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने में निगम के सफाई कर्मचारियों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है.- संदीप कपूर, अध्यक्ष, डेम्स कमेटी
Published : September 7, 2026 at 1:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. नगर निगम के डेम्स विभाग की ओर से 93 कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश जारी कर दिया गया है. यह आदेश संबंधित जोन में भेज दिया गया है, जहां आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए इसे उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित किए जाने का आदेश जारी होना खुशी की बात है. उन्होंने सभी 93 कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं.
संदीप कपूर ने बताया कि नगर निगम मुख्यालय स्थित डेम्स विभाग से यह आदेश जारी हुआ है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मेयर प्रवेश वाही के आदेश के तहत की गई है. आदेश संबंधित जोन में भेज दिया गया है और अब कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा.
उन्होंने कहा कि निगम के कच्चे कर्मचारी दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नियमितीकरण से कर्मचारियों को अपने भविष्य को लेकर अधिक सुरक्षा और स्थायित्व मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि नियमित होने के बाद कर्मचारी पहले से भी अधिक उत्साह और जिम्मेदारी के साथ दिल्ली को साफ-सुथरा रखने में अपना योगदान देंगे.
डेम्स कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने में निगम के सफाई कर्मचारियों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है. कर्मचारी लगातार जमीन पर काम करते हैं और शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं. ऐसे में उनके हितों से जुड़े फैसले कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाले हैं.
उन्होंने कहा कि 93 कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश उनके वर्षों के इंतजार के बाद मिली बड़ी राहत है. संदीप कपूर ने सभी कर्मचारियों को दोबारा बधाई देते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि सभी कर्मचारी इसी समर्पण के साथ दिल्ली की सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे.
यह भी पढ़ें-