ETV Bharat / state

MCD विद्यालयों के 91 उत्कृष्ट शिक्षक निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित, पूर्व छात्रों को भी मिला सम्मान

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की ओर से केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में निगम विद्यालयों के 91 उत्कृष्ट शिक्षकों को वर्ष 2025 के निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर निगम विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले 22 पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं और उन्नयन पत्रिका का विमोचन भी किया गया.

समारोह को संबोधित करते हुए महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के वास्तविक निर्माता होते हैं और उनके हाथों में युगों को परिवर्तित करने की क्षमता होती है. उन्होंने कहा कि अपने शिक्षकों के दिखाए मार्ग पर चलकर ही वे आज इस पद तक पहुंचे हैं. निगम विद्यालयों में समाज के सबसे गरीब वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें अच्छा नागरिक बनाना ही सच्ची देशसेवा है. महापौर ने कहा कि निगम विद्यालयों से पढ़े छात्र आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य बड़े पदों पर पहुंचकर समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, जो पूरे नगर निगम के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निगम विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने के लिए निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

उत्कृष्ट शिक्षक निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित (ETV Bharat)

किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: उप महापौर जय भगवान यादव ने कहा कि सम्मानित शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं और सम्मान राशि भी शीघ्र प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि निगम विद्यालयों में पढ़ने आने वाले कई गरीब बच्चों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते, ऐसे में किसी भी छात्र को दस्तावेजों के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने विद्यालय परिसरों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के लिए स्थायी व्यवस्था करने की भी जरूरत बताई और कहा कि निगम समावेशी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.