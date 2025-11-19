ETV Bharat / state

वाइब्रेंट विलेज योजना में उत्तराखंड के 91 सीमांत गांवों का चयन, देखिये लिस्ट

उत्तराखंड राज्य में भारत-चीन एवं भारत-नेपाल सीमा से सटे कुल 91 गांवों का चयन किया गया है.

VIBRANT VILLAGE SCHEME
वाइब्रेंट विलेज योजना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 5:33 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 6:12 PM IST

देहरादून: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास से वाइब्रेंट विलेज योजना (VVP) की प्रगति रिपोर्ट विस्तृत ली. जिसके बाद उन्होंने इसे लेकर जानकारी दी. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही.

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, आजीविका सृजन और आबादी को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना (VVP) चला रहा है. जिसके तहत उत्तराखंड में भारत-चीन एवं भारत-नेपाल सीमा से सटे कुल 91 गांवों का चयन किया गया है. योजना का उद्देश्य इन दुर्गम सीमांत गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित कर वहां के नागरिकों को बेहतर जीवन-स्तर, सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के पहले चरण में हुआ इन 51 गांवों का चयन: वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट-1 में भारत-चीन सीमा से लगे जनपदों में –उत्तरकाशी (भटवाड़ी ब्लॉक) – 10 गांव, चमोली (जोशीमठ ब्लॉक) – 14 गांव, पिथौरागढ़ (मुनस्यारी – 08, धारचूला – 17, कनालीछीना – 02 गांव) इस प्रकार कुल 51 गांवों को वीवीपी-1 के तहत चयनित किया गया है. इन गांवों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने, संपर्क मार्गों के निर्माण, स्थानीय संस्कृति एवं पर्यटन के प्रसार तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा (₹520.13 करोड़) गृह मंत्रालय को भेजी गई थीं, जिनमें से ₹110 करोड़ से अधिक की धनराशि राज्य को मिल गई है.


दूसरे चरण में भारत-नेपाल सीमा के 40 गांव शामिल: वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट -2 के अंतर्गत—चम्पावत – 11 गांव, पिथौरागढ़ – 24 गांव, ऊधम सिंह नगर – 06 गांव। इन 40 गांवों का चयन किया गया है. इन गांवों का डेटा संकलन और सत्यापन कार्य प्रगति पर है. वीवीपी के रोड कंपोनेंट के अंतर्गत पिथौरागढ़ जनपद में पीएमजीएसवाई की 5 सड़कों के निर्माण के लिए ₹119.44 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. इससे सीमा क्षेत्रों में आवाजाही, व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से सड़क संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा.

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. गणेश जोशी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का सीमांत गांवों के प्रति विशेष लगाव प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि “माणा को देश का अंतिम नहीं, प्रथम गांव बनाने का संदेश प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है. गणेश जोशी ने कहा वाइब्रेंट विलेज योजना राज्य के दूरस्थ गांवों में आधुनिक सुविधाएं, स्थायी आजीविका, कृषि-बागवानी, सुरक्षित वातावरण और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी. योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से पलायन पर नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी. इससे इन गांवों का विकास होगा.

