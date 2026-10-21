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जयपुर में सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश 23 अक्टूबर से, 22 राज्यों के 900 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

चैंपियनशिप की जानकारी देती आयोजन सचिव सुरभि एवं अन्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 23 से 29 अक्टूबर तक यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम के स्क्वैश कोर्ट्स पर होगी. इसमें देशभर से करीब 900 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता में अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में बॉयज और गर्ल्स के मुकाबले होंगे.