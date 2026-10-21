जयपुर में सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश 23 अक्टूबर से, 22 राज्यों के 900 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

जयपुर में सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश 23 अक्टूबर से, 22 राज्यों के 900 खिलाड़ी दिखाएंगे दम
वर्ल्ड जूनियर के कांस्य पदक विजेता यूशा नफीस और पूरव रांबिया समेत कई नामी खिलाड़ी लेंगे भाग.
Published : October 21, 2026 at 7:04 PM IST
जयपुर: सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 23 से 29 अक्टूबर तक यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम के स्क्वैश कोर्ट्स पर होगी. इसमें देशभर से करीब 900 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता में अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में बॉयज और गर्ल्स के मुकाबले होंगे.
प्रतियोगिता की आयोजन सचिव और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुरभि मिश्रा ने बताया कि जयपुर को आठ साल बाद इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है. साल 2018 में यह प्रतियोगिता एसएमएस स्टेडियम में हुई थी. इस बार अधिक एंट्री की वजह से प्रतियोगिता के मैच एसएमएस स्टेडियम के साथ जयपुर क्लब और मानसरोवर स्थित मॉडर्न स्कूल में भी खेले जाएंगे.
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26 से मुख्य ड्रॉ के मुकाबले: मिश्रा ने बताया कि 23 से 25 अक्टूबर तक प्रतियोगिता के क्वालीफाइंग राउंड मुकाबले खेले जाएंगे. 26 अक्टूबर से मुख्य ड्रॉ के मुकाबले शुरू होंगे. मुख्य ड्रॉ 16 का होगा, जिसमें आठ खिलाड़ी क्वालीफाइंग राउंड से शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को एसएमएस स्टेडियम में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे.
ये दिग्गज खिलाड़ी लेंगे भाग: सुरभि मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनमें वर्ल्ड जूनियर के कांस्य पदक विजेता यूशा नफीस और पूरव रांबिया शामिल हैं. इनके अलावा अनिका दुबे, शिवेन अग्रवाल, लोकेश सुब्रमणि, दिव्यांशी जैन, शनाया परसरामपुरिया, अभ्युदय अरोड़ा और अमार्य बजाज हैं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में अपने आयु वर्ग में पदक जीते हैं.
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