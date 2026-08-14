परिवादी के साथ पुलिस मुख्यालय गए वकील की मौत, सुरक्षा जांच में लापरवाही पर दो कर्मचारी सस्पेंड
कलेक्टर के पीए के पद से रिटायर्ड होने के बाद वकालत कर रहे थे कोटा निवासी भगवान दास.
Published : August 14, 2026 at 11:53 AM IST
जयपुर : पारिवारिक मामले में वसूली का वारंट तामील नहीं होने के चलते एक महिला परिवादी के साथ पुलिस मुख्यालय गए वकील की मौत का मामला सामने आया है. वकील के पास थैले में संदिग्ध वस्तु (एयरगन) मिलने की भी चर्चा है. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय के दो कर्मचारियों महावीर सिंह और माया कुमारी को निलंबित किया गया है. मामले की जांच जारी है.
हालांकि, मृतक के बेटे का कहना है कि यह मामला अब खत्म हो गया है. वे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते हैं. घटना 6 अगस्त की है. जब कोटा के श्रीनाथपुरम निवासी 90 वर्षीय वकील भगवान दास परमानी एक महिला क्लाइंट के साथ पुलिस मुख्यालय गए थे. जहां उनकी मौत हो गई. उनके पास थैले में एयरगन होने की भी चर्चा है. हालांकि, आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.
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बेटा बोल- हम कार्रवाई नहीं चाहते : कोटा निवासी भगवानदास कलेक्टर के पीए के पद से रिटायर्ड हैं. सेवानिवृत्ति के बाद वे वकालत करने लगे. वे कोटा की अपनी एक महिला क्लाइंट के साथ 6 अगस्त को पुलिस मुख्यालय गए थे. इस दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले को लेकर मृतक भगवानदास के बेटे शमशेर परमानी से ईटीवी भारत ने बात की तो उनका कहना है कि उनके पिता महिला क्लाइंट के साथ पुलिस मुख्यालय गए थे. जहां उनकी मौत हो गई. यह मामला खत्म हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं.
दो कर्मचारी निलंबित, जांच जारी : इधर, वकील भगवानदास के पास उनके थैले में एक एयरगन मिलने की भी चर्चा है. हालांकि, आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है. पुलिस मुख्यालय की आईबी के एडीजी प्रफुल्ल कुमार का कहना है कि प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच में लापरवाही के चलते दो कर्मचारियों को निलंबित किया है. फिलहाल, जांच जारी है.
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