आगरा विकास प्राधिकरण से 90 प्लाट्स की फाइलें गायब; बोर्ड सदस्यों ने की SIT जांच की मांग

आगरा विकास प्राधिकरण से 90 प्लाट्स की फाइलें गायब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: विकास प्राधिकरण (ADA) के संपत्ति और नियोजन विभाग से 90 प्लाट्स की फाइलें ही गायब हो गई हैं. यह खुलासा लैंड ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है. अब एडीए इन प्लाट्स की बिक्री के लिए सार्वजनिक आपत्तियां मांग रहा है.

एडीए की ओर से शास्त्रीपुरम योजना सेक्टर-ए, बी, बी-2, सीए-1, सी-2 में एमआईजी, एलआईजी, ईडब्ल्यूएस, एमएमआईजी, एचआईजी और ए-1 टाइप, बी-टाइप के 90 भूखंड हैं. इनकी सरकारी पत्रावलियां गायब हैं.

एडीए ने मंगलवार को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, कि इन भूखंडों के आवंटन, कब्जा, स्वामित्व और अन्य अभिलेख यदि किसी के पास उपलब्ध हैं, तो वह जयपुर हाउस स्थित एडीए दफ्तर में संपत्ति विभाग में उपलब्ध कराएं. जिन भूखंडों के दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराएं जाएंगे. उन्हें एडीए ऑनलाइन नीलाम करेगा.

नक्शे से लेकर नोटिस तक गायब: यह फाइलें कब और कैसे गायब हुईं? इसका जवाब एडीए अधिकारियों के पास भी नहीं है. दूसरी तरफ नियोजन विभाग में भी एक घपला सामने आया है. वहां बड़ी संख्या में पुरानी कॉलोनियों का रिकॉर्ड गायब है.

इसमें स्वीकृत नक्शे तक नहीं मिल रहे हैं. जिसकी वजह से कई जगह पार्कों को कॉलोनाइजर अवैध तरीके से बेच रहे हैं. जिन कॉलोनाइजर्स की कॉलोनियों के नक्शे और दूसरे दस्तावेज एडीए रिकॉर्ड से गायब हैं, उनके विरुद्ध एडीए केस दर्ज करा सकता है.

एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि एडीए के कार्यालय से कई पत्रावलियां गायब हैं. यह मेरे कार्यकाल से पहले ही गायब हुई थीं. इसको लेकर पहले 20 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है.