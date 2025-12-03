आगरा विकास प्राधिकरण से 90 प्लाट्स की फाइलें गायब; बोर्ड सदस्यों ने की SIT जांच की मांग
एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि एडीए के कार्यालय से कई पत्रावलियां गायब हैं. यह मेरे कार्यकाल से पहले ही गायब हुईं.
आगरा: विकास प्राधिकरण (ADA) के संपत्ति और नियोजन विभाग से 90 प्लाट्स की फाइलें ही गायब हो गई हैं. यह खुलासा लैंड ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है. अब एडीए इन प्लाट्स की बिक्री के लिए सार्वजनिक आपत्तियां मांग रहा है.
एडीए की ओर से शास्त्रीपुरम योजना सेक्टर-ए, बी, बी-2, सीए-1, सी-2 में एमआईजी, एलआईजी, ईडब्ल्यूएस, एमएमआईजी, एचआईजी और ए-1 टाइप, बी-टाइप के 90 भूखंड हैं. इनकी सरकारी पत्रावलियां गायब हैं.
एडीए ने मंगलवार को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, कि इन भूखंडों के आवंटन, कब्जा, स्वामित्व और अन्य अभिलेख यदि किसी के पास उपलब्ध हैं, तो वह जयपुर हाउस स्थित एडीए दफ्तर में संपत्ति विभाग में उपलब्ध कराएं. जिन भूखंडों के दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराएं जाएंगे. उन्हें एडीए ऑनलाइन नीलाम करेगा.
नक्शे से लेकर नोटिस तक गायब: यह फाइलें कब और कैसे गायब हुईं? इसका जवाब एडीए अधिकारियों के पास भी नहीं है. दूसरी तरफ नियोजन विभाग में भी एक घपला सामने आया है. वहां बड़ी संख्या में पुरानी कॉलोनियों का रिकॉर्ड गायब है.
इसमें स्वीकृत नक्शे तक नहीं मिल रहे हैं. जिसकी वजह से कई जगह पार्कों को कॉलोनाइजर अवैध तरीके से बेच रहे हैं. जिन कॉलोनाइजर्स की कॉलोनियों के नक्शे और दूसरे दस्तावेज एडीए रिकॉर्ड से गायब हैं, उनके विरुद्ध एडीए केस दर्ज करा सकता है.
एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि एडीए के कार्यालय से कई पत्रावलियां गायब हैं. यह मेरे कार्यकाल से पहले ही गायब हुई थीं. इसको लेकर पहले 20 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
संपत्ति विभाग के एक बाबू के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही सभी पत्रावलियों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी लिस्टिंग कराई है. संपत्ति विभाग की फाइलें स्कैन कराई जा रही हैं. जिनका रिकॉर्ड हार्ड ड्राइव में रखा जाएगा.
अधिकारी और बाबुओं की मिलीभगत: एडीए बोर्ड के पूर्व सदस्य मदन गर्ग ने बताया कि अधिकारी और बाबुओं की दलालों से मिलीभगत है. कई भूखंडों के आवंटन में फर्जीवाड़ा हुआ है. प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बाबुओं ने दलालों संग मिलकर फाइलें गायब कराई हैं. इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए.
एडीए बोर्ड के सदस्य शिव शंकर शर्मा ने बताया कि एडीए बोर्ड अध्यक्ष और मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह के सामने आगामी बोर्ड बैठक में संपत्ति विभाग से गायब फाइलों का मुद्दा उठाएंगे. जो फाइलें गायब हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे.
इसमें जो लोग भी शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पहले भी अधिकारी और बाबुओं की दलालों से मिलीभगत से कई भूखंडों के आवंटन में फर्जीवाड़ा हुआ था.
