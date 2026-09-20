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एटा में 90 लाख की धोखाधड़ी, कर्मचारी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गबन, जान से मारने की दी धमकी

एटा : कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में स्थित ऑटोमोबाइल एजेंसी आरए मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है. कंपनी के ही एक कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्म को करीब 90 लाख रुपये की चपत लगा दी. मामले में एटा पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस हाई-प्रोफाइल मामले में शिकायतकर्ता राजनेता अजय चतुर्वेदी हैं, जो पूर्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस और बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. वर्तमान में वे कासगंज रोड स्थित आरए मोटर्स प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक हैं.

यह पूरा मामला 19 मई 2025 से लगातार चला आ रहा था. मुख्य आरोपी विशाल सक्सेना पुत्र राकेश सरन सक्सेना निवासी माधवपुरी, नदरई गेट, कासगंज कर्मचारी के पद पर तैनात था. उसने अपनी कस्टडी और पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर साजिश रची.

आरोपियों ने बड़े ही शातिर ढंग से कंपनी के खातों और रिकॉर्ड्स में सेंध लगाकर दस्तावेज़ों में हेराफेरी की और कंपनी के महत्वपूर्ण व गोपनीय दस्तावेज़ों में जालसाजी कर कई फर्जी कागजात तैयार किए. आरोपियों ने गबन को अंजाम देने के लिए कंपनी की आधिकारिक 'डे-बुक' में पैसों की गलत व फर्जी एंट्रियां कीं, ताकि बाहर से ऑडिट में सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर 90 लाख की रकम पार कर दी गई.