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एटा में 90 लाख की धोखाधड़ी, कर्मचारी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गबन, जान से मारने की दी धमकी

पुलिस ने कंपनी मालिक अजय चतुर्वेदी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस कर रही जांच.
पुलिस कर रही जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:02 PM IST

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एटा : कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में स्थित ऑटोमोबाइल एजेंसी आरए मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है. कंपनी के ही एक कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्म को करीब 90 लाख रुपये की चपत लगा दी. मामले में एटा पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस हाई-प्रोफाइल मामले में शिकायतकर्ता राजनेता अजय चतुर्वेदी हैं, जो पूर्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस और बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. वर्तमान में वे कासगंज रोड स्थित आरए मोटर्स प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक हैं.

यह पूरा मामला 19 मई 2025 से लगातार चला आ रहा था. मुख्य आरोपी विशाल सक्सेना पुत्र राकेश सरन सक्सेना निवासी माधवपुरी, नदरई गेट, कासगंज कर्मचारी के पद पर तैनात था. उसने अपनी कस्टडी और पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर साजिश रची.

आरोपियों ने बड़े ही शातिर ढंग से कंपनी के खातों और रिकॉर्ड्स में सेंध लगाकर दस्तावेज़ों में हेराफेरी की और कंपनी के महत्वपूर्ण व गोपनीय दस्तावेज़ों में जालसाजी कर कई फर्जी कागजात तैयार किए. आरोपियों ने गबन को अंजाम देने के लिए कंपनी की आधिकारिक 'डे-बुक' में पैसों की गलत व फर्जी एंट्रियां कीं, ताकि बाहर से ऑडिट में सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर 90 लाख की रकम पार कर दी गई.

आरोप है कि पूरे मामले का खुलासा होने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है. जांच में गबन की भनक प्रबंध तंत्र को लगी, तो आरोपियों ने कानूनी शिकंजे से बचने के लिए मुख्य आरोपी विशाल सक्सेना और उसके साथी ने कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों मनोज जैन और आविद अली के आवास पर पहुंच गए. वहां आरोपियों ने मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया और अधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अजय चतुर्वेदी की तहरीर पर कोतवाली देहात में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच के साथ ही वित्तीय फोरेंसिक और दस्तावेज़ों की भी गहन जांच की जा रही है.

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