लखनऊ में ATS अफसर बनकर दंपती से 90 लाख ठगे, 11 दिन में ट्रांसफर कराई रकम, दो गिरफ्तार

लखनऊ : पुलिस ने ATS अधिकारी बनकर 90 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के दो और सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने लखनऊ के एक दंपति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 11 दिनों में लाखों रुपये ऐंठ लिए थे. गिरोह का मुख्य सरगना जयपुर में बैठकर नेटवर्क चला रहा था, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस अब तक इस गिरोह के पांच सदस्यों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है.

​ 26 जनवरी 2026 को पीड़िता के पास एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को ATS मुख्यालय का इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया. दंपति को डराया गया कि वे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं. उन्हें सिग्नल ऐप डाउनलोड करने को कहा गया. ऐप पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेश और सीजर दस्तावेज दिखाए गए, जिससे दंपति मानसिक दबाव में आ गए.

​ 11 दिनों में लूटे 90 लाख : ​गिरफ्तारी से बचने और खातों की जांच के नाम पर आरोपियों ने दबाव बनाया. 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच दंपति ने अलग-अलग किस्तों में कुल 90 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए. आरोपियों ने 11 लाख की फिर डिमांड, इसपर दंपति ने असमर्थता जताई, तो उन्हें जान-माल की धमकी दी गई.