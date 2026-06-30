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ताजमहल के 500 मीटर दायरे में 90 हाईटेक कैमरे लगेंगे, वेलकम किट से पर्यटकों का स्वागत

ताजमहल दर्शन के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों को अब वेलकम किट दी जाएगी. जिसमें मिनरल वाटर, शू-कवर और कैरी बैग शामिल होंगे.

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ताजमहल में वेलकम किट से पर्यटकों का स्वागत. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:40 AM IST

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आगरा : ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में 90 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में पथकर सलाहकार समिति की 41वीं बैठक सोमवार शाम हुई. इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में चर्चा की गई.

इसमें लगभग 24 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को सर्वसम्मति से हरी झंडी दी. सभी विकास परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए.

बता दें कि पथकर सलाहकार समिति की बैठक में पर्यटन स्थलों के कायाकल्प पर विशेष जोर दिया गया. जिसमें फतेहपुर सीकरी में चल रहे लाइट एंड साउंड शो और सौंदर्यीकरण के कार्यों को अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही ताज के पूर्वी और पश्चिमी गेट तथा फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों की सुविधा के लिए 6 वाटर एटीएम स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

शहर में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए इनर रिंग रोड पर एक व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में 90 हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया.

इसके अलावा, ताजमहल दर्शन के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों को अब वेलकम किट दी जाएगी. जिसमें मिनरल वाटर, शू-कवर और कैरी बैग शामिल होंगे.

शहर के पांच मुख्य मार्गों की स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी जा रही है.

बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. बैठक में डीएम मनीष कुमार बंसल, एडीए उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली, सीडीओ प्रतिभा सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक के प्रमुख बिंदु :

● सुरक्षा: ताजमहल के आसपास 90 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे.

● सुविधा: विदेशी पर्यटकों को मिलेगी वेलकम किट.

● समय सीमा: फतेहपुर सीकरी के सौंदर्यीकरण कार्य अगस्त तक पूरे होंगे.

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