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ताजमहल के 500 मीटर दायरे में 90 हाईटेक कैमरे लगेंगे, वेलकम किट से पर्यटकों का स्वागत

ताजमहल में वेलकम किट से पर्यटकों का स्वागत. ( ETV Bharat )

आगरा : ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में 90 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में पथकर सलाहकार समिति की 41वीं बैठक सोमवार शाम हुई. इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में चर्चा की गई.

इसमें लगभग 24 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को सर्वसम्मति से हरी झंडी दी. सभी विकास परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए.

बता दें कि पथकर सलाहकार समिति की बैठक में पर्यटन स्थलों के कायाकल्प पर विशेष जोर दिया गया. जिसमें फतेहपुर सीकरी में चल रहे लाइट एंड साउंड शो और सौंदर्यीकरण के कार्यों को अगस्त 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही ताज के पूर्वी और पश्चिमी गेट तथा फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों की सुविधा के लिए 6 वाटर एटीएम स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

शहर में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए इनर रिंग रोड पर एक व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में 90 हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया.