लखनऊ में 90 चिकित्सक सम्मानित, आठ डाॅक्टरों को विशेष सम्मान से नवाजा गया
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संवेदनशील और समर्पित चिकित्सा सेवा स्वस्थ समाज का आधार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 11:18 PM IST
लखनऊ : राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान शनिवार शाम को कुल 90 चिकित्सक सम्मानित किए गए, जबकि 8 चिकित्सकों को विशेष सम्मान से नवाजा गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ उत्तर के विधायक डॉ. नीरज बोरा उपस्थित रहे.
कार्यक्रम की शुरुआत जनरल बॉडी मीटिंग से हुई. इसके पश्चात सम्मान समारोह में चिकित्सा सेवा, संगठनात्मक सहयोग एवं सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए लगभग 90 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के शुभारंभ में संस्था की मानद सचिव डॉ. श्वेता श्रीवास्तव ने वर्षभर की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया.
उन्होंने बताया कि इस सत्र में सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, विशेषज्ञ व्याख्यानों और कार्यशालाओं के माध्यम से चिकित्सकों के ज्ञान एवं कौशल संवर्धन पर ध्यान दिया गया. ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों, कैंसर एवं अन्य रोगों के प्रति जागरूकता, सीपीआर प्रशिक्षण, रक्तदान और सामुदायिक स्वास्थ्य गतिविधियों के माध्यम से समाज तक स्वास्थ्य सेवाओं एवं जानकारी की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया गया. इसके साथ ही चिकित्सकों के स्वास्थ्य एवं आपसी मेलजोल को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और आईएमए भवन में जिम्नेजियम की स्थापना की गई.
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाज में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संवेदनशील और समर्पित चिकित्सा सेवा स्वस्थ समाज का आधार है. उन्होंने जनस्वास्थ्य जागरूकता एवं जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में चिकित्सक संगठनों की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया और सम्मानित चिकित्सकों को शुभकामनाएं दीं.
डॉ. नीरज बोरा ने आईएमए लखनऊ से अपने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए संगठन की शैक्षणिक, सामाजिक एवं सदस्य कल्याण की गतिविधियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की एकजुटता, निरंतर सीखने की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता संगठन की ताकत हैं. उन्होंने डॉ. मनोज कुमार अस्थाना, मानद सचिव डॉ. श्वेता श्रीवास्तव एवं उनकी टीम को बधाई दी. इस मौके पर डॉ. मनोज कुमार अस्थाना ने कहा कि वार्षिक समारोह चिकित्सक परिवार को एक साथ मिलने और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का अवसर देता है.
आठ चिकित्सकों को मिले विशेष पुरस्कार : इस वर्ष आठ चिकित्सकों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए. इनमें डॉ. अर्चिका गुप्ता को डॉ. मनोरमा अग्रवाल डायमंड जुबली सिल्वर मेडल, डॉ. नीरज टंडन को कैंसर के क्षेत्र में कार्य के लिए हुकुम चंद जैन मेमोरियल अवॉर्ड, डॉ. राकेश श्रीवास्तव को प्रबोध कुमार मजूमदार मेमोरियल बेस्ट जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर अवॉर्ड, डॉ. संजय श्रीवास्तव को डॉ. एच. एन. शिवपुरी अवॉर्ड, डॉ. सीमा मेहरोत्रा को डॉ. पी. के. मिश्रा एवं डॉ. एन. सी. मिश्रा आउटस्टैंडिंग मेरिटोरियस सर्विस अवॉर्ड, डॉ. शिप्रा नाथ को नीरा नर्सिंग होम बेस्ट आईएमए मेंबर ऑफ द ईयर अवॉर्ड, डॉ. सुधा सिंह को डॉ. एच. सी. रॉय पैथोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवॉर्ड, डॉ. वंदना सोलंकी को त्रिवेणी देवी राम सहाय मेमोरियल बेस्ट रिसर्च वर्कर्स ऑफ द ईयर अवॉर्ड दिया गया.
सम्मान समारोह के बाद सदस्य चिकित्सकों ने गीत, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. डांडिया एवं गरबा में भी चिकित्सकों और उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. आयोजन में लगभग 250 चिकित्सकों एवं उनके परिजनों की सहभागिता रही.
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