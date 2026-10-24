ETV Bharat / state

लखनऊ में 90 चिकित्सक सम्मानित, आठ डाॅक्टरों को विशेष सम्मान से नवाजा गया

कार्यकम के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व अन्य ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान शनिवार शाम को कुल 90 चिकित्सक सम्मानित किए गए, जबकि 8 चिकित्सकों को विशेष सम्मान से नवाजा गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ उत्तर के विधायक डॉ. नीरज बोरा उपस्थित रहे.





कार्यक्रम की शुरुआत जनरल बॉडी मीटिंग से हुई. इसके पश्चात सम्मान समारोह में चिकित्सा सेवा, संगठनात्मक सहयोग एवं सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए लगभग 90 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के शुभारंभ में संस्था की मानद सचिव डॉ. श्वेता श्रीवास्तव ने वर्षभर की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया.