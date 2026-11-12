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बिहार के 9 वर्षीय यशराज गौ माता के लिए चलेंगे 1200 KM, PM मोदी से करेंगे मुलाकात!

यशराज गौ माता के लिए चलेंगे 1200 KM ( ETV Bharat )

गया: ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया के 9 वर्षीय यशराज अपनी अनोखी यात्रा के लिए जानें जाते हैं. इस उम्र में बच्चे खेलते-कूदते हैं और अपना बचपन जीते हैं, लेकिन यशराज भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं. यशराज ने गाय को राष्ट्रमाता और गौ हत्या बंद कराने के लिए पैदल रथ यात्रा बोधगया शंकराचार्य मठ से शुरू की है. वो करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली संसद भवन पहुंचेंगे.

9 वर्षीय साइकिलिस्ट यशराज ने बताया कि मेरे मन में जो बातें आ जाती हैं, उसे मैं पूरा करने की ठान लेता हूं. इससे पहले मेरे मन में अचानक आया था, कि अयोध्या जाया जाए. जिसके बाद अयोध्या, वैष्णो देवी और फिर खाटू श्याम गया था.

यशराज के हौसले को देखकर लोग आश्चर्य में हैं, इसलिए लोग उसे अनोखा बालक भी कहते हैं. यशराज बोधगया के रामपुर निवासी हैं और वो बोधगया के द वंडर वर्ल्ड स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र हैं. उसके पिता बोधगया के दुमहान में एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं. जिससे परिवार का भरण-पोषण बड़ी मुश्किल से होता है.

बता दें कि इससे पहले 9 वर्षीय साइकिलिस्ट यशराज ने 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम,त्रयंबकेश्वर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा साइकिल से की थी. पिता प्रकाश गुप्ता 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में भी साथ रहे थे.

यशराज ने सात साल की उम्र में अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वैष्णो देवी, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम और बैजनाथ धाम की यात्राएं कीं. खाटू श्याम में उसने पहलगाम हमले में मारे गए शहीदों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा भी की थी.

''मैंने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के दौरान तमिलनाडु में सबसे ज्यादा गौ हत्या देखी. इसके बाद मैंने अपने पापा से पूछा कि गौ हत्या कब बंद होगी, तब उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलना होगा, तभी गौ हत्या बंद होगी. जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं गौ हत्या पर रोक और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कठिन से कठिन और असंभव प्रयास करूंगा, इसलिए मैंने रथ यात्रा निकाली है. - यशराज, 9 वर्षीय साइकिलिस्ट

यशराज ने साइकिल से किए 12 ज्योतिर्लिंग (ETV Bharat)

9000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की पूरी

शुरुआत में यशराज के पिता प्रकाश कुमार साहू ने कम उम्र देखकर मना किया था, लेकिन बच्चे की जिद के आगे आखिरकार वो मान गए. यशराज ने साइकिल से यात्रा की और अयोध्या पहुंचा. पूर्व में उसने करीब नौ हजार किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की थी.

रथ में गाय की मूर्ति भी स्थापित (ETV Bharat)

''7 वर्ष की उम्र में उसने बोधगया से साइकिल के जरिए 500 किलोमीटर दूर स्थित अयोध्या की दूरी तय की थी. नशा मुक्ति, पर्यावरण संतुलन जैसे महत्वपूर्ण अभियानों को लेकर वह 9000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा भी कर चुका है. उसे धार्मिक स्वप्न भी आते हैं. मैं उसके सनातनी विचारों को सपोर्ट करने के लिए साथ जाता हूं. क्योंकि वह कम उम्र का है''. - प्रकाश कुमार, यशराज के पिता

यूनिक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड : इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति और भक्ति देखकर हर कोई स्तब्ध है. पिछली यात्राओं के दौरान कई राज्यों में उसका सम्मान हुआ है. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उसे गीता श्री द्वारा 'यूनिक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' से सम्मानित भी किया गया.

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