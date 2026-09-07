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दिल्ली: 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या, फैक्ट्री में मिला खून से लथपथ शव

बताया जा रहा है कि मृतक साहिल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला था.

चाकू से गोदकर हत्या
चाकू से गोदकर हत्या (concept image)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 8:21 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के जफराबाद थाना क्षेत्र के चौहान बांगर इलाके में 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है. वारदात छह सितंबर की रात एक फैक्ट्री में हुई. मृतक की पहचान साहिल के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, चौहान बांगर की गली नंबर 17/4 स्थित एक मकान की चौथी मंजिल पर फैक्ट्री चल रही है. इसी फैक्ट्री में एक युवक के खून से लथपथ हालत में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही जफराबाद थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल आलवाल ने बताया कि,

छह सितंबर की रात 19 वर्षीय साहिल पर उसके साथ काम करने वाले एक युवक ने कथित तौर पर चाकू से हमला किया। इस मामले में जफराबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं.

बताया जा रहा है कि मृतक साहिल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला था. वह करीब 10 दिन पहले ही काम की तलाश में दिल्ली आया था. यहां चौहान बांगर इलाके की गत्ते के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा था. हत्या से परिवार और परिचितों में मातम पसरा हुआ है.

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री में ही काम करने वाले किसी युवक ने साहिल की हत्या की है. हालांकि, हत्या की सही वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वारदात से पहले और बाद की गतिविधियों का पता लगाया जा सके. आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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