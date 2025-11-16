ETV Bharat / state

वाराणसी में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म; टाॅफी का लालच देकर ले गया गेस्ट हाउस, FIR के बाद बुजुर्ग गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 10:27 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : कोतवाली थाना क्षेत्र में नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि बुजुर्ग (64) टाॅफी के बहाने बच्ची को होटल ले गया था. घटना की जानकारी बच्ची ने मां को दी. मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. परिजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है.

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है.

परिजनों के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी में शामिल होने के लिये परिवार गया था. नौ साल की बच्ची अपने परिवार के साथ पहुंची थी. बच्चे बाहर खेल रहे थे. आरोप है कि इस दौरान राजेश चौरसिया नाम का व्यक्ति बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला फुसला कर ले गया.

मां का आरोप है कि बुजुर्ग ने बच्ची के साथ गलत कार्य किया. बच्ची ने घटना के बारे में जानकारी दी. आरोप है कि बुजुर्ग बगल के गेस्ट हाउस में लेकर गया था. जानकारी के बाद परिजन कोतवाली पहुंचे और मुकदमा पंजीकृत कराया. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल का सीसीटीवी चेक किया, जिसमें आरोपी बच्ची को गेस्ट हाउस में ले जाते देखा गया.

कोतवाली इंस्पेक्टर दयाशंकर ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

