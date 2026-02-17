Dog Attack Case : 20 से अधिक जख्मों के साथ जिंदगी की जंग, SDM कार्यालय के बाहर परिजनों का फूटा आक्रोश
स्कूल में 9 वर्षीय छात्रा पर डॉग्स अटैक मामले में कार्रवाई नहीं होने से भड़के लोगों का जोरदार प्रदर्शन. जानिए कैसे और क्या हुआ...
Published : February 17, 2026 at 6:26 PM IST
बूंदी: तालेड़ा क्षेत्र के सीतापुरा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 12 फरवरी को कक्षा 4 में अध्ययनरत 9 वर्षीय मासूम तृप्ति सेन पर स्कूल परिसर के समीप स्ट्रीट डॉग्स के हमले के मामले को 5 दिन पूरे हो चुके, लेकिन आज तक भी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं हुई. आक्रोशित परिजन न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं. मंगलवार को मामला ने उस वक्त तूल पकड़ लिया, जब पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने तालेड़ा स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया और नारेबाजी करते रहे.
मासूम के शरीर पर 20 से अधिक घाव : पीड़ित छात्रा के पिता नरेश सेन ने बताया कि घटना के दिन विद्यालय परिसर के आसपास आवारा डॉग्स की आवाजाही बनी हुई थी. इस समस्या की जानकारी पूर्व में भी स्कूल प्रशासन को दी गई थी, लेकिन सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए. लापरवाही का खामियाजा एक मासूम बच्ची को भुगतना पड़ा. हमले में तृप्ति के शरीर पर 20 से अधिक गहरे घाव हुए हैं. श्वानों ने उसे बुरी तरह नोच डाला. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर स्टाफ और ग्रामीण दौड़े, तब जाकर उसे छुड़ाया जा सका. गंभीर हालत में उसे तुरंत कोटा अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने आईसीयू में शिफ्ट किया था.
थाने में दी शिकायत, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई : घटना के दो दिन बाद, रविवार को नरेश सेन ग्रामीणों के साथ तालेड़ा थाने पहुंचे और संस्था प्रधान व विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज को परिवाद सौंपा, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. धरने पर बैठे परिजनों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, वे पीछे नहीं हटेंगे. उनका आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है.
धरनास्थल पर पहुंचे भाजपा नेता अनिल जैन ने कहा कि यह पूरी घटना प्रबंधन की घोर लापरवाही का परिणाम है. यदि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जाते, तो आज एक मासूम बच्ची इस दर्दनाक हादसे का शिकार नहीं होती. विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यहां गंभीर चूक हुई है. इस दौरान हरिशंकर मीणा, मुकेश सेन, कुलदीप मीणा, गजेंद्र मीणा, मनीष मीणा और सोनू मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.
प्रारंभिक जांच में गार्ड की लापरवाही आई थी सामने : मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कुंजबिहारी भारद्वाज ने बताया कि मामले में प्रारंभिक जांच में स्कूल परिसर ने डॉक्स के प्रवेश पर वहां तैनात गार्ड की लापरवाही सामने आई थी, जिसे हटा दिया गया है. मामले में स्टाफ के बयान भी लिए हैं. घटना का हम सभी को दुख है.
अधिकारी बोले- बालिका स्वस्थ हो रही, आज खाना खाया : मामले में शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक समग्र शिक्षा धनराज मीणा ने बताया कि घटना का सभी को दुख है. हम बालिका के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं. अब बालिका के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. आज बालिका ने खाना खाया है. हम लगातार चिकित्सकों से संपर्क में हैं. मीणा ने बताया कि घटना को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अगुवाई में जांच कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. जो भी कार्रवाई होनी है, वह उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही होनी है.