Dog Attack Case : 20 से अधिक जख्मों के साथ जिंदगी की जंग, SDM कार्यालय के बाहर परिजनों का फूटा आक्रोश

बूंदी: तालेड़ा क्षेत्र के सीतापुरा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 12 फरवरी को कक्षा 4 में अध्ययनरत 9 वर्षीय मासूम तृप्ति सेन पर स्कूल परिसर के समीप स्ट्रीट डॉग्स के हमले के मामले को 5 दिन पूरे हो चुके, लेकिन आज तक भी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं हुई. आक्रोशित परिजन न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं. मंगलवार को मामला ने उस वक्त तूल पकड़ लिया, जब पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने तालेड़ा स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया और नारेबाजी करते रहे.

मासूम के शरीर पर 20 से अधिक घाव : ‎पीड़ित छात्रा के पिता नरेश सेन ने बताया कि घटना के दिन विद्यालय परिसर के आसपास आवारा डॉग्स की आवाजाही बनी हुई थी. इस समस्या की जानकारी पूर्व में भी स्कूल प्रशासन को दी गई थी, लेकिन सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए. लापरवाही का खामियाजा एक मासूम बच्ची को भुगतना पड़ा. हमले में तृप्ति के शरीर पर 20 से अधिक गहरे घाव हुए हैं. श्वानों ने उसे बुरी तरह नोच डाला. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर स्टाफ और ग्रामीण दौड़े, तब जाकर उसे छुड़ाया जा सका. गंभीर हालत में उसे तुरंत कोटा अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने आईसीयू में शिफ्ट किया था.

एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, सुनिए धनराज मीणा ने क्या कहा... (ETV Bharat Bundi)

‎थाने में दी शिकायत, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई : ‎घटना के दो दिन बाद, रविवार को नरेश सेन ग्रामीणों के साथ तालेड़ा थाने पहुंचे और संस्था प्रधान व विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज को परिवाद सौंपा, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. धरने पर बैठे परिजनों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, वे पीछे नहीं हटेंगे. उनका आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है.