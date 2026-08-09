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9 वर्षीय बच्ची को सांप ने काटा, सांप और बच्ची दोनों की मौत

कैमूर: बिहार के कैमूर स्थित रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिसौडा गांव से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां खेलते समय 9 वर्षीय बच्ची को एक जहरीले सांप ने काट लिया. इस दर्दनाक हादसे में बच्ची की मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सांप भी वहीं मर गया.

पुलिस की कार्रवाई: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. मृतक बच्ची की पहचान सिसौडा गांव निवासी राजू बिंद की 9 वर्षीय पुत्री शिवांगी कुमारी के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मुखिया का बयान: सदर अस्पताल पहुंचे सिसौडा पंचायत के मुखिया प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि गांव की बच्ची शिवांगी खेत की तरफ खेलने गई थी. वह गांव के पुलिया के पास बैठी थी. वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हैरानी की बात है कि बच्ची को काटने के बाद सांप भी वहीं मर गया. वन विभाग की टीम सांप को लेकर जांच के लिए चली गई है

"शिवांगी खेत की तरफ खेलने गई थी. वह गांव के पुलिया के पास बैठी थी. वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई.बच्ची को काटने के बाद सांप भी वहीं मर गया."- प्रदीप कुमार सिंह, मुखिया

मुआवजा की मांग: मुखिया प्रदीप कुमार सिंह ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि आपदा के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि मृतक बच्ची के परिजनों को दी जाए. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार काफी गरीब है, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता की तत्काल आवश्यकता है.

थानाध्यक्ष का बयान: वहीं मामले में रामगढ़ थाना अध्यक्ष सुमित कुमार ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि सिसौडा गांव में सांप के काटने से बच्ची की मौत हो गई है. पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि बच्ची की दादी का बयान दर्ज किया गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि सांप के मरने की जानकारी मुझे नहीं है, पुलिस आगे की जांच में जुटी है.