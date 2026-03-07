ETV Bharat / state

होली पर 9 साल के बच्चे का अपहरण मामला: अंतरराष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी समेत दो गिरफ्तार, 5 करोड़ की फिरौती का खुलासा

होली पर 9 साल के बच्चे का अपहरण मामला ( ETV Bharat )

झज्जर: जिले के बरानी गांव में होली के दिन हुए 9 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले में हरियाणा एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है. इस सनसनीखेज मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके पैरा जूडो खिलाड़ी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. होली के दिन हुआ था अपहरण: दरअसल, 4 मार्च को बरानी गांव का 9 वर्षीय बच्चा हुनरजीत अपने साथियों के साथ होली खेल रहा था, तभी बदमाशों ने उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन बैठाकर अगवा कर लिया. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. अंतरराष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी समेत दो गिरफ्तार (ETV Bharat) 20 दिन पहले रची थी साजिश: जांच में सामने आया कि इस अपहरण की योजना करीब 20 दिन पहले ही बना ली गई थी. आरोपियों ने बच्चे की दिनचर्या और परिवार की जानकारी जुटाकर पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार इस साजिश में अंतरराष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी मोनू ने अपने साले मनीष और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई थी. मनीष बरानी गांव का ही रहने वाला है और वह बच्चे के पिता के साथ एक गौशाला में काम करता था. इसी कारण उसे परिवार की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया.