होली पर 9 साल के बच्चे का अपहरण मामला: अंतरराष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी समेत दो गिरफ्तार, 5 करोड़ की फिरौती का खुलासा

झज्जर में होली पर 9 साल के बच्चे का अपहरण मामले में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी सहित दो को गिरफ्तार किया है.

Jhajjar holi kidnapping
होली पर 9 साल के बच्चे का अपहरण मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 7, 2026 at 11:53 AM IST

झज्जर: जिले के बरानी गांव में होली के दिन हुए 9 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले में हरियाणा एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है. इस सनसनीखेज मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके पैरा जूडो खिलाड़ी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

होली के दिन हुआ था अपहरण: दरअसल, 4 मार्च को बरानी गांव का 9 वर्षीय बच्चा हुनरजीत अपने साथियों के साथ होली खेल रहा था, तभी बदमाशों ने उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन बैठाकर अगवा कर लिया. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

अंतरराष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी समेत दो गिरफ्तार (ETV Bharat)

20 दिन पहले रची थी साजिश: जांच में सामने आया कि इस अपहरण की योजना करीब 20 दिन पहले ही बना ली गई थी. आरोपियों ने बच्चे की दिनचर्या और परिवार की जानकारी जुटाकर पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार इस साजिश में अंतरराष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी मोनू ने अपने साले मनीष और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई थी. मनीष बरानी गांव का ही रहने वाला है और वह बच्चे के पिता के साथ एक गौशाला में काम करता था. इसी कारण उसे परिवार की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया.

5 करोड़ रुपये की फिरौती लेकर छोड़ा बच्चा: अपहरण के बाद आरोपियों ने बच्चे के परिजनों से संपर्क किया और उसे सुरक्षित छोड़ने के बदले भारी रकम की मांग की. सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करीब 5 करोड़ रुपये की फिरौती ली. फिरौती मिलने के बाद बदमाशों ने बच्चे को रोहतक इलाके में छोड़ दिया. बच्चे के सुरक्षित मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी.

एसटीएफ की कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार: हरियाणा एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि, "जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर टीम ने आरोपी मोनू और मनीष को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को आगे की पूछताछ के लिए झज्जर पुलिस के हवाले किया गया है और अदालत से रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान पूरे नेटवर्क और फरार आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है."

खिलाड़ी बना अपराधी: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोनू एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा है. उसने नेशनल पैरा जूडो गेम्स के अलावा वर्ल्ड पैरा जूडो गेम्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. हालांकि खेल के क्षेत्र में पहचान बनाने के बावजूद उसने जल्दी अमीर बनने की चाह में अपराध का रास्ता चुन लिया. फिलहाल पुलिस फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पूरी तरह खुलासा किया जाएगा.

