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पोते के शव को लेकर अस्पताल के सामने 4 घंटे तक खड़ा रहा दादा, डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप

child Death in Panipat ( ETV Bharat )

पानीपत: देवी मूर्ति कॉलोनी स्थित रामा अस्पताल में बुधवार को नौ माह के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने डॉक्टर पर गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. सूचना मिलने पर थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, बच्चे की मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा.

15 दिन पहले अस्पताल में भर्ती रहा था बच्चा: मृतक बच्चे रुद्रांश के दादा पंकज ने बताया कि करीब 15 दिन पहले बच्चे को बुखार और उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी. उसे रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 से 10 दिन तक उसका इलाज चला. हालत में सुधार होने पर डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी थी. इसके बाद बच्चा कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन फिर उसे उल्टी-दस्त और तेज बुखार की शिकायत होने लगी.