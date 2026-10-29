पोते के शव को लेकर अस्पताल के सामने 4 घंटे तक खड़ा रहा दादा, डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप
पानीपत के देवी मूर्ति स्थित रामा अस्पताल में बुधवार को 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई. परिजनों का डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप.
Published : October 29, 2026 at 12:23 PM IST
पानीपत: देवी मूर्ति कॉलोनी स्थित रामा अस्पताल में बुधवार को नौ माह के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने डॉक्टर पर गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. सूचना मिलने पर थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, बच्चे की मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा.
15 दिन पहले अस्पताल में भर्ती रहा था बच्चा: मृतक बच्चे रुद्रांश के दादा पंकज ने बताया कि करीब 15 दिन पहले बच्चे को बुखार और उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी. उसे रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 से 10 दिन तक उसका इलाज चला. हालत में सुधार होने पर डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी थी. इसके बाद बच्चा कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन फिर उसे उल्टी-दस्त और तेज बुखार की शिकायत होने लगी.
दवा देने के बाद बिगड़ी हालत, सांस लेने में परेशानी: पंकज के अनुसार, वह बुधवार से पहले बच्चे को दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए थे. वहां डॉक्टर ने जांच के बाद तीन दिन की दवा दी और सिरप सुबह-शाम देने की बात कही. दादा का आरोप है कि बच्चा कुछ खा-पी नहीं रहा था और उसे तेज बुखार था, इसलिए उन्होंने बताई गई मात्रा से भी कम दवा दी. इसके बावजूद दवा देने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और वह लंबे-लंबे सांस लेने लगा.
'15-20 मिनट बाद पहुंचे डॉक्टर': दादा ने बताया कि बच्चे की हालत बिगड़ते ही वह उसे लेकर रामा अस्पताल पहुंचे. उनका आरोप है कि वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे. डॉक्टर को बुलाने के लिए कहने पर अस्पताल के स्टाफ ने 15 से 20 मिनट तक पूछताछ में लगा दिए. इसके बाद डॉक्टर आए और बच्चे को देखकर मृत घोषित कर दिया. पंकज का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर से बच्चे का शरीर गर्म होने की बात कहते हुए इलाज करने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया. दादा ने आरोप लगाया कि गलत दवा और इलाज में लापरवाही के कारण उनके पोते की जान गई है. परिजनों ने यह आरोप भी लगाया कि बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर कमरे को बंद कर वहां से चला गया. सिटी थाना प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि डायल 112 पर बच्चे को गलत दवा देने से मौत होने की शिकायत मिली थी. परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.
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