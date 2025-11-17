ETV Bharat / state

रास्ता बंद होने के कारण नहीं पहुंच पाए अस्पताल, 9 साल के बच्चे की मौत, जानिए पूरा मामला

बच्चे को समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाए, जिससे उसकी जान चली गई. पड़ोसियों से रास्ता खोलने का अनुरोध किया, लेकिन नहीं माने...

घटना की जांच करती पुलिस की टीम (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025 at 3:45 PM IST

बाड़मेर: जिले में रविवार को 9 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोसियों द्वारा रास्ता बंद करने के कारण वे बच्चे को समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाए, जिससे उसकी जान चली गई. घटना के बाद परिजनों ने बच्चे के शव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच कर विरोध-प्रदर्शन किया.

कोतवाली थाना पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर शव को मोर्चरी में रखवाया. सूचना पर तहसीलदार हुक्मीचंद, डीएसपी रमेश कुमार शर्मा भी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और मृतक के परिजनों से वार्ता कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Barmer)

जिले के गरल गांव निवासी गोरधरामराम के अनुसार उनके भतीजे कपिल उर्फ कमलेश (9) को बुखार था. रविवार सुबह कमलेश की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी मंगवाई, लेकिन पड़ोसियों ने रास्ता बंद कर दिया. गोरधरामराम ने बताया कि उनका घर सड़क से दो किलोमीटर दूर है और रास्ता नहीं होने के कारण गाड़ी को आने में काफी देर हो गई. उन्होंने पड़ोसियों से रास्ता खोलने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी.

पढ़ें : ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दीवार गिरी, एक स्कूली बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर घायल

परिजन किसी तरह कमलेश को पैदल सड़क तक लेकर आए और फिर उसे बाड़मेर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का आरोप है कि अगर वे समय पर अस्पताल पहुंच जाते तो शायद बच्चे की जान बच जाती. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से जानकारी ली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

मृतक की बड़ी मां का कहना है कि प्रशासन ने पहले भी आने-जाने के लिए दो बार रास्ता खुलवाया था, बावजूद इसके पड़ोसियों ने फिर से लोहे की जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया. इस घटना से भड़के परिजन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. तहसीलदार हुक्मीचंद ने बताया कि बच्चे की मौत बीमारी के कारण हुई है. उन्होंने बताया कि पहले भी रास्ता बंद करने की शिकायत मिली थी, जिसे खुलवाया गया था. पटवारी और आरआई को मौके पर भेजकर जांच के निर्देश दिए गए हैं.

