जोधपुर में आवारा श्वानों का आतंक, 9 साल के मासूम पर किया हमला, बुरी तरह नोंचा

जोधपुर: शहर की गलियों में आवारा श्वानों का आंतक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हैं. शहर के पांच बत्ती स्थित नेहरू कॉलोनी में शनिवार रात नौ वर्षीय आशीष पर गली के आवारा श्वानों ने हमला कर दिया. आशीष को हाथ-पैर व सिर पर काट लिया. गनीमत रही कि एक गिग वर्कर की नजर पड़ गई और उसने बच्चे को बचाया. इसके बाद कुछ और लोग गली में आ गए और श्वानों को भगाया. परिजन आशीष को महात्मा गांधी अस्पताल ले गए. घटना का सीसीटीवी सामने आया है. इससे पहले शनिवार दोपहर उदय मंदिर थाना क्षेत्र में दो महिला कांस्टेबल को भी श्वानों ने काट लिया था.

आवारा श्वानों का आतंक: जोधपुर में आवारा श्वानों का आतंक है. यहां प्रतिदिन औसतन डॉग बाइट के 40 केस आ रहे हैं. डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के पीएसएम विभाग के प्रोफेसर डॉ. अफजल हकीम ने बताया कि दिसंबर माह में करीब 1300 डॉग बाइट के मामले सामने आए. 18 दिसंबर को प्रताप नगर इलाके में बाजार जा रही महिला और व्यक्ति पर दो श्वानों ने हमला बोल दिया था. बचने के चक्कर में दोनों गिर गए. तभी तीन चार श्वानों ने हमला कर दिया. महिला राजूदेवी तो खड़ी होकर बच गई, लेकिन वहां गिरे जयरामदास को श्वानों ने हाथ और पांव पर जगह जगह काट खाया. इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया था. इसके बावजूद नगर निगम नहीं चेता.

