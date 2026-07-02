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आगरा में वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से 9 साल के मासूम की मौत, परिजन ने किया हंगामा

डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि परिजन की तहरीर पर वॉटर पार्क संचालक के खिलाफ किया गया मुकदमा दर्ज.

आगरा में स्विमिंग पूल में डूबने से 9 साल के मासूम की मौत
आगरा में स्विमिंग पूल में डूबने से 9 साल के मासूम की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 7:51 AM IST

3 Min Read
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आगरा: खंदौली थाना क्षेत्र में बुधवार को गांव पुरालोधी स्थित ब्लू व्हेल वाटर पार्क में डूबने से नौ वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. बच्चा अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ वाटर पार्क में गया था. सूचना पर पहुंची खंदौली थाना पुलिस ने वाटर पार्क बंद करके ताला लगा दिया है. डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि परिजन की तहरीर पर वॉटर पार्क संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है.

खंदौली थाना क्षेत्र स्थित गांव छोटा गुडाह निवासी राकेश ऑटो चालक ने बताया, बुधवार को नौ वर्षीय उसका बेटा, चचेरा भाई प्रशांत और गांव के दोस्त विकास, रवि, दिनेश व हरिओम के साथ गांव पुरालोधी स्थित ब्लू व्हेल वाटर पार्क में नहाने गया था. नहाते समय स्वीमिंग पूल के गहरे पानी में अवी चला गया. जब वह डूबने लगा तो बच्चों ने शोर मचा दिया. किसी तरह उसे बमुश्किल बाहर निकाला.

राकेश और परिजन का आरोप है कि मौके पर पहुंचे वाटर पार्क संचालक केशव ने पहले अवी का वीडियो बनाया. उसे समय पर अस्पताल लेकर नहीं गया. जब वाटर पार्क संचालक एक निजी अस्पताल लेकर अवी का पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे परिजन ने वाटर पार्क पर हंगामा किया.

डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि बच्चे की वाटर पार्क में डूबने से मौत की सूचना पर खंदौली थाना पुलिस और एसीपी एत्मादपुर मौके पर गए थे. पुलिस ने वाटर पार्क बंद करके ताला लगा दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि वाटर पार्क अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसमें कोई प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद नहीं था. इसके साथ ही सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं. वाटर पार्क परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं. पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक बच्चे के पिता राकेश ने वाटर पार्क संचालक केशव के खिलाफ तहरीर दी है.

पहले भी हुई थी बच्चे की मौत: पुलिस ने बताया कि गांव पुरा लोधी स्थित ब्लू व्हेल वाटर पार्क में मासूम की मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है. 18 जून 2025 में भी नगला मौठ निवासी 10 वर्षीय बच्चे की वाटर पार्क मे डूबने से मौत हुई थी. तब बच्चे का शव वाटर पार्क के पीछे खेत में एक बोरे में बंद मिला था. इस पर वाटर पार्क के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था, तभी से दोबारा वाटर पार्क चल रहा है.

बिना सत्यापन के चल रहे स्विमिंग पूल: डीसीपी पूर्वी आदित्य ने बताया कि गांव पुरालोधी और आसपास के गांवों में करीब एक दर्जन से ज्यादा वाटर पार्क और स्वीमिंग पूल चल रहे हैं. इस बारे में ग्रामीणों ने जानकारी दी है. ज्यादातर स्विमिंग पूल बिना लाइसेंस और एनओसी के चल रहे हैं. इस बारे में चौकी प्रभारी से सत्यापन की जानकारी मांगी तो नहीं मिली.

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