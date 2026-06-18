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हरिद्वार के सप्तऋषि घाट पर गंगा में डूबा 9 साल का बच्चा, चेहरे भाई की बमुश्किल बची जान

सप्तऋषि घाट पर गंगा में डूबा बच्चा ( फोटो सोर्स- SDRF )