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मेरठ में बिजली विभाग की लापरवाही से 9 साल के मासूम की मौत, मां-भाई भी झुलसे

बिजली के हाईटेंशन तारों में लिपट कर बच्चे की मौत.

बिजली विभाग की लापरवाही से मासूम की मौत
बिजली विभाग की लापरवाही से मासूम की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 6:50 PM IST

4 Min Read
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मेरठ/शामली: मेरठ जिले के गगोल गांव में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी. बुधवार शाम से लापता 9 वर्षीय मासूम साद का शव गुरुवार को खेतों में लटकते हाईटेंशन तारों के बीच लिपटा हुआ मिला. मासूम को बचाने और ढूंढने की कोशिश में उसकी मां और ममेरा भाई भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इलाके के लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी गुस्सा है.

दूसरी तरफ शामली में पुलिस ने पोल से विद्युत चोरी करने वाले तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विद्युत तार, काटर घटना में प्रयुक्त दो पिकअप बरामद किया है. पकड़े गए आरोपी साजिद का भाई मेरठ बिजली विभाग में ठेकेदार है.

मेरठ में बिजली विभाग की लापरवाही (VIDEO credit: ETV Bharat)
परतापुर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा के अनुसार, ​गगोल गांव के रहने वाले अकरम मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं. 9 वर्षीय साद उनका इकलौता बेटा था. परिजनों के अनुसार, साद कल शाम को घर से खेलने निकला, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. रात भर परिवार वाले और ग्रामीणों ने उसे आसपास के खेतों और गांव में ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चल सका.


​गुरुवार सुबह तड़के जब परिजन दोबारा खेतों की तरफ गए, तो दूर गन्ने के खेत में एक पतंग की नोक दिखाई दी, जब मां शबनम और रिश्तेदार उस तरफ गए, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. साद का शव बिजली के तारों में लिपटा पड़ा था.

​बेटे को तारों में लिपटा देख मां शबनम अपने होश खो बैठीं और बिना अपनी जान की परवाह किए साद को खींचने के लिए दौड़ीं, लेकिन तारों में दौड़ रहे तेज करंट ने उन्हें भी दूर फेंक दिया. पास में मौजूद ममेरा भाई अयान भी साद को बचाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे उसे भी जोरदार करंट का झटका लगा. गनीमत रही कि आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत लकड़ी की मदद से दोनों को बचा लिया.

​हादसे की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले बिजली सब-स्टेशन पर फोन करके क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कराई, इसके बाद तारों में उलझे मासूम साद के शव को बाहर निकाला और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

​अकरम के इकलौते चिराग के बुझ जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग से जर्जर और लटकते तारों की शिकायत कई बार की गई, लेकिन अधिकारियों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया. यदि समय रहते इन तारों को दुरुस्त कर दिया जाता, तो आज मासूम साद जीवित होता. मृतक के पिता ​अकरम ने बताया कि मेरा एक ही बेटा था, जो मेरा दुनिया था. बिजली विभाग की लापरवाही ने मेरे बच्चे की जान ले ली.

परतापुर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा ने बताया कि गगोल क्षेत्र के खेतों में करंट की चपेट में आने से एक 9 वर्षीय बच्चे की मौत की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बिजली सप्लाई बंद करवाई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. घटना के कारणों और बिजली विभाग की लापरवाही के संबंध में संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है.

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