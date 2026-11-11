145 करोड़ से बदलेगी हमीरपुर बस स्टैंड की तस्वीर, बनेगा 9 मंजिला भव्य सिटी सेंटर
पुराने बस स्टैंड पर जल्द चलेगा बुलडोजर, लोक निर्माण विभाग को परियोजना की पहली किस्त जारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 11:18 AM IST
हमीरपुर: हमीरपुर शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख स्थलों में शामिल वर्तमान बस स्टैंड की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है. यहां अब सालों पुराने बस स्टैंड की जगह 145 करोड़ रुपए की लागत से नौ मंजिला आधुनिक सिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. विभाग की ओर से जल्द ही मौजूदा बस स्टैंड को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके बाद निर्माण कार्य को गति दी जाएगी.
परियोजना के लिए पहली किस्त जारी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हमीरपुर वासियों को दी गई इस परियोजना को शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. नौ मंजिला सिटी सेंटर बनने के बाद शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया केंद्र मिलने की उम्मीद है. इसके निर्माण पर लगभग 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. परियोजना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक निर्माण विभाग को निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपए की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है. इससे परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है. अब विभाग निर्माण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है.
"सिटी सेंटर निर्माण के लिए विभाग को पहली किस्त मिल चुकी है. परियोजना का काम जल्द शुरू करवाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. नौ मंजिला सिटी सेंटर बनने से हमीरपुर शहर को आधुनिक सुविधाओं वाला नया केंद्र मिलेगा." - संजय कटोच, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर
निर्माण के दौरान भी जारी रहेगा बसों का संचालन
वहीं, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ संजय कटोच ने बताया कि विभाग की ओर से निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. वर्तमान बस स्टैंड को गिराने का काम जल्द शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही सिटी सेंटर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना के लिए 54 करोड़ रुपए की पहली किस्त विभाग के पास पहुंच चुकी है. पुराने बस स्टैंड की जगह आधुनिक इमारत बनने से शहर के प्रमुख क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह बदलने की संभावना है. हालांकि, निर्माण के दौरान बसों के संचालन और यात्रियों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहेगी. अब शहरवासियों को इस बात का इंतजार है कि नौ मंजिला सिटी सेंटर का निर्माण कब शुरू होता है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना कब तक हकीकत बनकर सामने आती है.