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145 करोड़ से बदलेगी हमीरपुर बस स्टैंड की तस्वीर, बनेगा 9 मंजिला भव्य सिटी सेंटर

हमीरपुर बस स्टैंड ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हमीरपुर शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख स्थलों में शामिल वर्तमान बस स्टैंड की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है. यहां अब सालों पुराने बस स्टैंड की जगह 145 करोड़ रुपए की लागत से नौ मंजिला आधुनिक सिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. विभाग की ओर से जल्द ही मौजूदा बस स्टैंड को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके बाद निर्माण कार्य को गति दी जाएगी.

परियोजना के लिए पहली किस्त जारी