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कौशाम्बी हादसा: डीएम का कड़ा एक्शन, 9 राजस्व कर्मी सस्पेंड, फायर अफसरों पर भी शिकंजा

कौशाम्बी हादसे में डीएम का कड़ा एक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशाम्बी: जनपद में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. DM अमित पाल शर्मा ने लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है. इसके पहले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है. कौशाम्बी हादसा (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, बीते सोमवार को पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था. उस हादसे में 9 मासूमों समेत अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. इधर घटना के बाद से प्रशासन लगातार जांच और कार्रवाई कर रहा है. अब जमीनी स्तर पर गंभीर लापरवाही सामने आने पर तहसील प्रशासन के तत्कालीन और वर्तमान स्तर पर तैनात कई राजस्व कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है.