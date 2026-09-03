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कौशाम्बी हादसा: डीएम का कड़ा एक्शन, 9 राजस्व कर्मी सस्पेंड, फायर अफसरों पर भी शिकंजा

पटाखा फैक्ट्री हादसे में 9 मासूमों समेत 14 लोगों की मौत हो चुकी है. प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है.

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कौशाम्बी हादसे में डीएम का कड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:01 PM IST

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कौशाम्बी: जनपद में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. DM अमित पाल शर्मा ने लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है. इसके पहले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है.

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कौशाम्बी हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, बीते सोमवार को पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था. उस हादसे में 9 मासूमों समेत अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. इधर घटना के बाद से प्रशासन लगातार जांच और कार्रवाई कर रहा है. अब जमीनी स्तर पर गंभीर लापरवाही सामने आने पर तहसील प्रशासन के तत्कालीन और वर्तमान स्तर पर तैनात कई राजस्व कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है.

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कौशाम्बी हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)

सस्पेंड किए गए राजस्व कर्मचारियों में वर्तमान क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक देवी प्रसाद और वर्तमान क्षेत्रीय लेखपाल दीपक सिंह के अलावा 4 अप्रैल 2024 से अब तक ग्राम सभा महमूदपुर एवं चिल्ला शहबाजी में तैनात रहे लेखपाल रितेन्द्र सिंह, मुमताज अहमद, चन्द्रकान्त, संतोष यादव, रितेन्द्र सिंह, रवि सिंह और राजेन्द्र प्रसाद को भी निलंबित कर दिया गया है.

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कौशाम्बी हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक चकबंदी अधिकारी संजय कुमार पर भी गाज गिरी है. उनके खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई के लिए लखनऊ के चकबंदी कमिश्नर को रिपोर्ट भेज दी गई है.

इस पूरे मामले में अब फायर ब्रिगेड विभाग पर भी जांच की आंच आ गई है. काम में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी सत्यनारायण ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार और अग्निशमन अधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ एक्शन लिया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लखनऊ मुख्यालय में बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है. उच्च अधिकारियों का साफ कहना है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें- कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट : एक और आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में ढेर होने से बचा

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