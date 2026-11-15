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आजमगढ़ में चौकी प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मी निलंबित, अवैध पटाखा भंडारण में गिरी गाज

आजमगढ़: जिले में पुलिसकर्मियों द्वारा कार्यप्रणाली में लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की. थाना मुबारकपुर के कस्बा चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक समेत आठ आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. सभी पुलिसकर्मियों पर भेदभाव एवं शोषणपूर्ण कार्रवाई करने, तथा राजकीय कर्तव्यों के बजाय निजी और आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देने और पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप थे.



पुलिस के द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, कस्बा चौकी के समीप ही अवैध पटाखों का भंडारण होने के बावजूद, चौकी पर तैनात इन पुलिसकर्मियों को जानकारी नहीं थी. साथ ही निलंबित उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा पर एक आवेदिका के प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने और राजकीय कर्तव्यों के विपरीत कार्य करने के भी आरोप हैं.



निलंबित होने वालों में उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा के अलावा आरक्षी हरेन्द्र कुमार सिंह, विनय यादव, कुलदीप सरोज, सत्येन्द्र कुमार यादव, शैलेन्द्र कुमार, मुकुन्द लाल मिश्रा, मुशाहिद रजा और सुजीत यादव शामिल हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने सभी नौ पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.



आजमगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

