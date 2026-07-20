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हिमाचल के इन दुर्गम इलाकों में बदल रही तस्वीर, सरकार ने खोला विकास का खजाना, अब गांव-गांव तक पहुंच रही नई सुविधाएं

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( DIPR) )