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कानपुर में तेंदुए ने हमला कर 9 को किया घायल, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम

कानपुर: महाराजपुर थाना क्षेत्र के करनखेड़ा गांव में मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब खेत में काम कर रहे लोगों के बीच तेंदुआ आ धमका. ग्रामीणों ने तेंदुए को घेरने की कोशिश की, तो वह एक के बाद एक 9 लोगों घायल कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग शुरू कर दी है.

ग्रामीण किशनलाल के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच खेतों में तेंदुआ नजर आया. मौके पर मौजूद लोगों ने तेंदुए को घेर लिया, तभी तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया. शोर सुन कर लाठी-डंडों से लैस करीब 50 ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तेंदुए को ढूंढना शुरू किया, इस दौरान तेंदुए ने रामकेश नामक युवक पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

इस संबंध में घायल रवि निषाद ने बताया कि वह गेंदा का फूल तोड़ने गए थे, तभी तेंदुए ने एक दोस्त पर हमला कर दिया, बचाने गए तो तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया. वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे. वहीं, मदारपुर निवासी मोहित शर्मा गोभी काट रहे थे, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर जखमी कर दिया.



इस हमले में हरिराम निषाद (40) रामकेश निषाद (18) बुद्धि निषाद (50) मोहित विश्वकर्मा (18) रवि निषाद, मोहित शर्मा और सिखटिया निवासी साहिल समेत कुल 9 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. शेखपुर चौकी इंचार्ज अनुज पटेल और डायल 112 की टीम के साथ पुलिस व वन विभाग के कर्मी गांव में डेरा डाले हुए हैं.



वहीं, डीएफओ आकांक्षा जैन ने ईटीवी भारत को बताया कि तेंदुए को ट्रांक्विलाइज कर पकड़ने के लिए चिड़ियाघर निदेशक से समन्वय किया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षित पशु चिकित्सक मौके पर पहुंच सकें. डीएफओ के मुताबिक, तेंदुआ खुद से तब तक हमला नहीं करता, जब तक उसे खतरा महसूस न हो या उस पर हमला न किया जाए. उन्होंने लोगों से पैनिक न करने और भीड़ लगाकर न घेरने की अपील की है.

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