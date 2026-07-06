ETV Bharat / state

बलरामपुर में जंगली मशरूम खाने से 9 बीमार, 3 बच्चे भी फूड पॉइजनिंग के शिकार

बीमार मरीजों का इलाज वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

SICK EATING WILD MUSHROOMS
जंगली मशरूम खाने से 9 बीमार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: वाड्रफनगर क्षेत्र में जंगली मशरूम (पुटु/खुखड़ी) खाने से ग्राम पंचायत स्याही के 9 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं. सभी को उल्टी, पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायत होने पर तत्काल वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.


जंगली पुटु खुखड़ी खाकर बीमार

स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार के सदस्यों ने जंगल से लाकर जंगली मशरूम की सब्जी बनाई थी भोजन करने के कुछ समय बाद सभी लोगों को एक-एक कर उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने सभी को तत्काल वाड्राफनगर सिविल अस्पताल पहुंचाया. इस संबंध में वाड्रफनगर के बीएमओ डॉ. हेमंत दीक्षित ने बताया कि अस्पताल में सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है. समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण सभी की स्थिति फिलहाल सामान्य और खतरे से बाहर हैं चिकित्सकों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है.

जंगलों में मिलने वाले पुटु (खुखड़ी) या जंगली मशरूम देखने में खाने योग्य लग सकते हैं, लेकिन इनमें कई प्रजातियां जहरीली होती हैं इन्हें पहचानना सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं होता ऐसे में बिना पूरी जानकारी के जंगली मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर फूड पॉइजनिंग या जान का खतरा भी हो सकता है: डॉ हेमंत दीक्षित, बीएमओ वाड्रफनगर


सतर्क रहने और जंगली खाद्य पदार्थ सेवन नहीं करने की सलाह

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार के जंगली खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचने की सलाह दी है. साथ ही भोजन करने के बाद उल्टी, पेट दर्द या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचने की अपील की गई है.

बलरामपुर में पुलिस वाहन कुर्क, जिला अदालत के आदेश पर कार्रवाई

सड़क निर्माण कार्य देखने पहुंचीं बलरामपुर कलेक्टर, तय समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश

सूरजपुर में जान जोखिम में डाल लोग पार कर रहे रपटा, हेवी ट्रकों की वजह से क्षतिग्रस्त हुई पुलिया, बलरामपुर में डूबने से बच्चे की मौत

TAGGED:

WADRAFNAGAR CIVIL HOSPITAL
BALRAMPUR DISTRICT
WADRAFNAGAR BMO HEMANT DIXIT
ग्राम पंचायत स्याही
SICK EATING WILD MUSHROOMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.