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बलरामपुर में जंगली मशरूम खाने से 9 बीमार, 3 बच्चे भी फूड पॉइजनिंग के शिकार

बलरामपुर: वाड्रफनगर क्षेत्र में जंगली मशरूम (पुटु/खुखड़ी) खाने से ग्राम पंचायत स्याही के 9 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं. सभी को उल्टी, पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायत होने पर तत्काल वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.



जंगली पुटु खुखड़ी खाकर बीमार

स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार के सदस्यों ने जंगल से लाकर जंगली मशरूम की सब्जी बनाई थी भोजन करने के कुछ समय बाद सभी लोगों को एक-एक कर उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने सभी को तत्काल वाड्राफनगर सिविल अस्पताल पहुंचाया. इस संबंध में वाड्रफनगर के बीएमओ डॉ. हेमंत दीक्षित ने बताया कि अस्पताल में सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है. समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण सभी की स्थिति फिलहाल सामान्य और खतरे से बाहर हैं चिकित्सकों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है.