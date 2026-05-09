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बिहार में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, 9 की मौत, आज सभी 38 जिलों में अलर्ट

आंधी-तूफान, बारिश और वज्रपात से मौत ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में शुक्रवार को आई तेज आंधी-तूफान, बारिश और वज्रपात के चलते 9 लोगों की मौत हो गई. मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. आंधी इतनी तेज थी पटना में जगह-जगह पेड़ उखड़कर चलती गाड़ियों के ऊपर गिर गए. आंधी-तूफान, बारिश और वज्रपात से मौत : मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, वज्रपात से वैशाली में 3, पटना में 3, भोजपुर में एक, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है. इन मौतों पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया दुख : बिहार में वज्रपात से भोजपुर, पटना, समस्तीपुर एवं पूर्वी चंपारण में एक-एक व्यक्ति तथा आंधी-तूफान व तेज वर्षा के दौरान पेड़ गिरने से पटना में दो एवं वैशाली में एक व्यक्ति की मृत्यु पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं.