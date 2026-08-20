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"मंदिर निर्माण समिति में अपनी रुचि के कुछ व्यक्तियों को जोड़ा", जानिये इस चिट्ठी में क्या किये जा रहे हैं दावे?

राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवाद के बीच 9 पेज की चिट्ठी सामने आई है.

राम मंदिर
राम मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 11:10 PM IST

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अयोध्या : राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवाद के बीच 9 पेज की चिट्ठी सामने आई है. चंपत राय के नाम से वायरल हो रही चिट्ठी में चौंकाने वाले दावे किये जा रहे हैं. हालांकि, इस चिट्ठी को लेकर किसी की ओर से पुष्टि नहीं की जा रही है. वायरल चिट्ठी के पन्ना नंबर दो और तीन में नृपेंद्र मिश्रा के ट्रस्टी बनाए जाने से लेकर मंदिर निर्माण के लिए दो कंपनियों को जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही गई है.

पत्र में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया उसमें 15 ट्रस्टी लिखे गए. इसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र बनाए गए. इसके बाद सुझावों के आधार पर एक कंपनी को मंदिर निर्माण के लिए चुना गया. भवनों के निर्माण के लिए नोएडा की एक फर्म को उन्होंने ही चुना.

वायरल चिट्ठी में दावा किया गया कि नृपेन्द्र मिश्रा ने अपनी सहायता के लिए मंदिर निर्माण समिति में अपनी रूचि के कुछ व्यक्तियों को जोड़ा. जिनमें से एक विगत 6 वर्षों में एक अथवा दो बार ही अयोध्या बुलाये गए. एक अन्य से सुरक्षा कार्यों से सम्बन्धित सुझाव लिए गए. एक तीसरे सदस्य अनूप मित्तल (पूर्व चेयरमेन एन.बी.सी.सी.) सदैव नृपेन्द्र के साथ मंदिर निर्माण समिति की बैठक में आते थे. यह बैठक प्रतिमास होती थी. कुछ काल तक 15 दिन में एक बार हुई, प्रत्येक निर्णय इसी समिति में होता था.

चिट्ठी में दावा किया गया कि ऐसा एक भी कार्य नहीं हुआ, जो समिति में निर्णय न हुआ हो. यदि निर्णय कर भी लिया तो वह मान्य नहीं किया गया. यदि कुछ कर भी दिया तो उसे हटा दिया गया. मंदिर निर्माण के सभी निर्णयों के लिए नृपेन्द्र मिश्रा ने सदैव अपने को ही प्रमुख कहा. चिट्ठी में कहा गया कि यह भी सत्य है कि नृपेन्द्र मिश्रा के कारण पत्थरों से बना इतना विशाल मंदिर जून 2020 कोरोना काल से प्रारम्भ होकर जून 2026 तक पूर्ण रूप से समाज को समर्पित हो गया.

चिट्ठी में कहा गया कि यह केवल नृपेन्द्र जी के प्रयत्नों का परिणाम है. जब कभी कोई बाधा आई तत्काल संबंधित विषय के योग्यतम व्यक्तियों को उन्होंने निवेदन करके अयोध्या बुला लिया और उनके परामर्श के आधार पर वह बाधा दूर हो गई. चिट्ठी में कहा गया कि यह भी सत्य है कि अधिकांश विद्वानों ने यहां सेवा भाव से सुझाव दिए अर्थात कोई पारिश्रमिक श्री राम जन्भूमि तीर्थ क्षेत्र से नहीं लिया.

ईटीवी भारत वायरल चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है. इस चिट्ठी को लेकर दोनों पक्षों का बयान लेने की कोशिश की गई लेकिन, किसी की ओर से जानकारी नहीं मिल सकी.

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