9 माह की गर्भवती की मौत को लेकर थाने पर परिजनों का हंगामा, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप

नर्मदापुरम के मालाखेड़ी रोड स्थित रिवर व्यू कॉलोनी की घटना, परिजनों का आरोप, शादी के बाद से ही विवाहिता को किया जा रहा था प्रताड़ित.

pregnant woman killed herself
नर्मदापुरम में गर्भवती ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 5:00 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 5:21 PM IST

नर्मदापुरम: नर्मदापुरम के मालाखेड़ी रोड स्थित रिवर व्यू कॉलोनी में गुरुवार देर शाम एक 9 माह की गर्भवती नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना पर परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शुक्रवार सुबह महिला का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया. परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया. परिजन उसके शव को लेकर थाने पहुंचे और न्याय की मांग करते हुए हंगामा करने लगे. जहां पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया.

कोतवाली थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

मायके वालों का आरोप ससुराल के लोग उसके साथ करते थे मारपीट

मृतका के भाई विक्की राजोरिया ने बताया कि 2022 में उसकी बहन की शादी हुई थी. शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. बहन को पैसे और सामान के लिए प्रताड़ित किया जाता था. उसे खाना भी नहीं दिया जाता था. ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट भी करते थे. दीदी के देवर ने फोनकर घटना की जानकारी दी. मेरी बहन गर्भवती थी उनका समय पूरा चल रहा था.

जो महिला नौ महीने की गर्भवती है वह कभी आत्महत्या नहीं करेगी. परिजनों ने बताया कि जब वह 9 महीने की गर्भवती थी तो 3 मंजिल ऊपर कैसे चढ़ कर जा सकती है और आत्महत्या कर सकती है. हमें संदेह है कि उसने आत्महत्या नहीं की है. परिजनों ने बताया कि सूचना मिलने पर जब वे जिला अस्पताल पहुंचे तो महिला का शव अस्पताल में रखा हुआ था. उसके ससुराल पक्ष से वहां कोई भी मौजूद नहीं था.

पुलिस ने कहा, पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंपा गया है महिला का शव

कोतवाली थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर ने बताया कि गुरुवार को सूचना प्राप्त हुई थी. जिसमें मर्ग कायम किया गया है. महिला 9 माह की गर्भवती थी. महिला ने आत्महत्या कर ली थी. आज शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंपा गया है. पोस्टमार्टम के बाद महिला के परिजन उसके शव को थाने लेकर आए हुए थे. परिजनों को मामले में निष्पक्ष जांच के लिए कहा है.

Last Updated : November 28, 2025 at 5:21 PM IST

NARMADPURAM NEWS
WOMAN KILLED HERSELF NARMADAPURAM
PREGNANT KILL HERSELF NARMADAPURAM
KOTWALI TI KANCHAN SINGH THAKUR
PREGNANT WOMAN KILLED HERSELF

संपादक की पसंद

