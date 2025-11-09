ETV Bharat / state

तबीयत सही करने के चक्कर में गर्म सलाखों से दागा था मासूम को, हुई मौत, आरोपी मां के खिलाफ मामला दर्ज

भीलवाड़ा: शहर के सदर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अंधविश्वास के चलते निमोनिया होने पर 9 महीने के मासूम को उसकी मां ने गर्म सलाखों से दाग दिया था. जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया था. 3 दिन बाद उपचार के दौरान रविवार दोपहर को मासूम की मौत हो गई. पुलिस ने बच्चे की मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है.

सदर थाना प्रभारी कैलाश विश्नोई ने कहा कि थाना क्षेत्र के इरांस गांव में तीन दिन पूर्व 9 महीने के बालक को सर्दी-जुकाम होने के साथ ही निमोनिया हो गया था. बालक की मां ने उसे गर्म सलाखों से दाग दिया. इसके चलते मासूम की तबीयत बिगड़ गई. तुरंत उसको महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवा कर इलाज शुरू किया. इलाज के दौरान अस्पताल में मासूम की रविवार को मौत हो गई. मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है. इस मामले में बालक की मां के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने जेजे एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सदर थाना प्रभारी ने कहा कि बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसके पिता, जो बाहर मजदूरी करते हैं, वो तुरंत घर आए थे. उस दौरान दोनों पति-पत्नी में विवाद भी हुआ था. मासूम को दागने वाली मां ने भी बड़ा पश्चाताप किया था.