तबीयत सही करने के चक्कर में गर्म सलाखों से दागा था मासूम को, हुई मौत, आरोपी मां के खिलाफ मामला दर्ज

मासूम की तबीयत बिगड़ने पर मां ने गर्म सलाखों से दाग दिया था. रविवार को इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई.

Mahatma Gandhi Hospital
महात्मा गांधी अस्पताल (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 7:12 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: शहर के सदर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अंधविश्वास के चलते निमोनिया होने पर 9 महीने के मासूम को उसकी मां ने गर्म सलाखों से दाग दिया था. जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया था. 3 दिन बाद उपचार के दौरान रविवार दोपहर को मासूम की मौत हो गई. पुलिस ने बच्चे की मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है.

सदर थाना प्रभारी कैलाश विश्नोई ने कहा कि थाना क्षेत्र के इरांस गांव में तीन दिन पूर्व 9 महीने के बालक को सर्दी-जुकाम होने के साथ ही निमोनिया हो गया था. बालक की मां ने उसे गर्म सलाखों से दाग दिया. इसके चलते मासूम की तबीयत बिगड़ गई. तुरंत उसको महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवा कर इलाज शुरू किया. इलाज के दौरान अस्पताल में मासूम की रविवार को मौत हो गई. मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है. इस मामले में बालक की मां के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने जेजे एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सदर थाना प्रभारी ने कहा कि बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसके पिता, जो बाहर मजदूरी करते हैं, वो तुरंत घर आए थे. उस दौरान दोनों पति-पत्नी में विवाद भी हुआ था. मासूम को दागने वाली मां ने भी बड़ा पश्चाताप किया था.

पढ़ें: अंधविश्वास के चलते 8 माह की बच्ची को गर्म सलाखों से दागा, भीलवाड़ा के अस्पताल में भर्ती - Baby branded with hot metal

महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि बच्चे को निमोनिया हो गया था. परिजनों ने सोचा था कि गर्म सलाखों से दागने के बाद बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी. लेकिन बच्चों की तबीयत ठीक होने के बजाय ज्यादा गंभीर हो गई. उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं पीएमओ ने अपील करते हुए कहा कि बुखार या निमोनिया आने पर अंधविश्वास के चक्कर में नहीं आएं, तुरंत अस्पताल में डॉक्टर को दिखाएं.

