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गोरखपुर: रात में घर से गायब हुई 9 माह की बच्ची, सुबह खेत से मिली

बच्ची की मां ने रोते हुए कहा, "मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है".

घर से गायब हुई 9 माह की बच्ची
घर से गायब हुई 9 माह की बच्ची (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 7:14 PM IST

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गोरखपुर: गुलरिहा थाना क्षेत्र में 9 माह की नाबालिग के साथ शनिवार को रिश्तेदार ने मानवता को शर्मसार करने वाले घटना को अंजाम दिया है, घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल है. मामले से आहत पीड़ित परिवार सदमे में है. पुलिस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है.


एसपी निमिष पाटिल के अनुसार, गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में शनिवार को 9 माह की बच्ची खून से लथपथ खेत में मिली, सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों की नजर जब बच्ची पर पड़ी, तो उन्होंने शोर मचाया. घटना स्थल पर पहुंचे घर वाले बच्ची को देख कर हैरान रह गए.

एसपी निमिष पाटिल (Video credit: ETV Bharat)

परिवार के मुताबिक, बच्ची रात के करीब 2:00 बजे से गायब थी, जिसको परिजन लगातार तलाश कर रहे थे, उसे इस हाल में देखकर बच्ची की मां ने रोते हुए कहा, "मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है". इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने गुलरिहा पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित बच्ची को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.

पुलिस ने मामाले मे मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छामबीन शुरू की तो, आरोपी बच्ची का रिश्तेदार निकला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने आपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वह शराब के नशे में बच्ची को पड़ोस के खेत में ले गया था. इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है.

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