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हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर सख्त कार्रवाई, 9 MBBS छात्रों पर गिरी गाज

हमीरपुर: डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में रैगिंग के मामले में कॉलेज प्रशासन ने सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 9 MBBS विद्यार्थियों को दो सप्ताह के लिए कक्षाओं से सस्पेंड कर दिया है. एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद बैच 2025 के इन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सस्पेंशन की अवधि के दौरान सभी 9 MBBS विद्यार्थी थ्योरी, क्लिनिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस में भाग नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा 3 विद्यार्थियों पर 50-50 हजार रुपए और 6 अन्य विद्यार्थियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

"जांच के दौरान 9 विद्यार्थियों की संलिप्तता सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया. सभी संबंधित विद्यार्थियों को दो सप्ताह के लिए क्लासेस से सस्पेंड करने के साथ आर्थिक दंड भी लगाया गया है. कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी आदेश में जुर्माने की राशि जमा करवाने की समयसीमा भी निर्धारित की गई है." - डॉ. रमेश भारती, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर

कॉलेज प्रशासन की इस कार्रवाई को संस्थान में अनुशासन बनाए रखने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. रैगिंग से संबंधित शिकायत की जांच के बाद नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है. मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रिंसिपल ऑफिस की ओर से 14 अक्टूबर, 2026 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्य सचिव को ई-मेल के जरिए रैगिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू की गई. जांच लागू एंटी रैगिंग नियमों और संस्थान की अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत की गई.

इन 9 विद्यार्थियों पर 3 लाख रुपए जुर्माना

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रिंसिपल डॉ. रमेश भारती ने बताया कि रैगिंग की घटना के लिए मुख्य रूप से 3 विद्यार्थियों को जिम्मेदार पाया गया है. इन 3 विद्यार्थियों को दो सप्ताह के लिए थ्योरी, क्लिनिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस से सस्पेंड किया गया है. साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा 6 अन्य विद्यार्थियों को भी मामले में शामिल पाए जाने पर दो सप्ताह के लिए क्लासेस से सस्पेंड किया गया है. इन 6 विद्यार्थियों में से प्रत्येक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इस तरह तीन विद्यार्थियों पर कुल 1.50 लाख रुपए और 6 विद्यार्थियों पर कुल 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. सभी 9 विद्यार्थियों पर लगाया गया कुल जुर्माना तीन लाख रुपए है.

RKS में जमा होगी जुर्माने की सारी राशि

कॉलेज प्रशासन ने सभी संबंधित विद्यार्थियों को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं. यह राशि मेडिकल सुपरिटेंडेंट कार्यालय के तहत संचालित रोगी कल्याण समिति (RKS) के स्टूडेंट फंड खाते में जमा करवानी होगी. राशि जमा करवाने के बाद संबंधित विद्यार्थियों को भुगतान की रसीद स्टूडेंट सेक्शन में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी. मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान में अनुशासन और विद्यार्थियों की सुरक्षा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी की भूमिका अहम होती है. वहीं, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर संबंधित विद्यार्थियों के खिलाफ संस्थान की अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत कदम उठाए हैं.