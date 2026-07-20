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नोएडा में कारोबारी की कार से 9 लाख रुपए चोरी, मामले में 12 साल पुराना चालक गिरफ्तार

नौ लाख रुपए चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार: एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि अलीगढ़ निवासी कारोबारी 18 जुलाई को परिवार के साथ नोएडा के एक मॉल में खरीदारी करने आए थे. चालक कपिल भी उनके साथ था. कारोबारी ने नौ लाख रुपये से भरा बैग कार में रखा था. मौका मिलते ही चालक बैग लेकर फरार हो गया.

नई दिल्ली/नोएडा: अलीगढ़ के एक बड़े हार्डवेयर कारोबारी परिवार के साथ नोएडा खरीदारी करने आए,लेकिन उनका 12 साल पुराने चालक ने ही उनका भरोसा तोड़ दिया. कारोबारी का कार चालक नौ लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया. सेक्टर-20 पुलिस ने घटना के दो दिन के भीतर ही आरोपी को आज सोमवार को गिरफ्तार कर लिया और पूरी रकम बरामद कर ली.

चोरी की पूरी रकम के साथ आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार: सेक्टर-20 थाने में सूचना मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सोमवार को पुलिस ने लाल पैथ लैब के सामने स्थित पार्क से आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से चोरी की पूरी रकम और एक अवैध चाकू बरामद हुआ. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

एडिसीपी नोएडा ने बतायी चोरी की वजह: एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिछले 12 वर्षों से कारोबारी के यहां चालक था. इतने वर्षों में मालिक ने उस पर कभी शक नहीं किया. कार में एक साथ इतनी बड़ी रकम देखकर उसके मन में लालच आ गया. उसने रुपये चोरी कर पहले अपना कर्ज चुकाने और फिर एक दुकान खोलकर कारोबार शुरू करने की योजना बना ली थी. राजफाश न हो, इसलिए उसने अपनी योजना में किसी अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया.

पीड़ित कारोबारी का भरोसा टूटने पर छलका दर्द :पीड़ित कारोबारी ने पुलिस से कहा कि उन्हें रुपये चोरी होने से ज्यादा दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा था, उसी ने विश्वासघात किया. परिवार ने चालक को हमेशा अपने सदस्य की तरह माना था. सेक्टर-20 थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी से चोरी की शत-प्रतिशत रकम बरामद कर ली गई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित को बड़ी राहत मिली है.



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