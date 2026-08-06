धमतरी में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज की शिकायत
आरोप है कि आरोपी ने अलग-अलग ऑनलाइन स्कैनर के माध्यम से किस्तों में पैसे ट्रांसफर कराए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 10:33 PM IST
धमतरी: नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. शिक्षक समेत 3 लोगों से समग्र शिक्षा में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाकर करीब 9 लाख ठग लेने का आरोप लगाया गया है. शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
जॉब दिलाने के नाम पर 3 लोगों से 9 लाख की ठगी
शिकायत के अनुसार मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम करेली बड़ी निवासी अनूप कुमार, जो वर्तमान में महासमुंद जिले के ग्राम नरतोरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षण के पद पर कार्यरत हैं, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया है कि जुलाई 2025 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया में चयन नहीं होने पर अभ्यर्थियों द्वारा हड़ताल की जा रही थी. इसी दौरान हड़ताल स्थल पर एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने खुद को जनता कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए भरोसा दिलाया कि यदि हड़ताल समाप्त कर दी जाए तो वह समग्र शिक्षा में नौकरी लगवा देगा. आरोप है कि उसने प्रत्येक अभ्यर्थी से ढाई-ढाई लाख रुपए की मांग की.
अनूप कुमार की शिकायत पर योगेंद्र कुमार के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 9 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी की गिरफ्तारी सहित आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी: डीसी पटेल, एएसपी, धमतरी
खुद को नेता बताकर ठग लिया
शिकायतकर्ता के अनुसार शुरुआत में 80 हजार दिए गए. इसके बाद अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक आरोपी नौकरी लगने का भरोसा देकर लगातार टालता रहा. जनवरी 2026 में समग्र शिक्षा की ओर से परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद शिकायतकर्ता का चयन हो गया, जबकि आरोपी ने उसके 2 अन्य साथियों की भी एक सप्ताह के भीतर नौकरी लगवाने का दावा करते हुए बाकी रकम की मांग की.
नकद और बैंक ट्रांसफर के जरिए लिए पैसे
आरोप है कि आरोपी ने अलग-अलग ऑनलाइन स्कैनर के माध्यम से किस्तों में पैसे ट्रांसफर कराए. शिकायतकर्ता और उसके दो साथियों ने कुल 6 लाख 39 हजार रुपए ऑनलाइन भेजे, जबकि करीब ढाई लाख नगद दिए गए. इस तरह तीनों से कुल लगभग 9 लाख रुपए वसूले गए. वहीं पीड़ितों की जब नौकरी नहीं लगी और रुपए वापस मांगे गए तो आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी चेक थमा दिया. इतना ही नहीं, पैसे वापस लेने के लिए बुलाने पर धमकी भी दी गई. इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की.
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