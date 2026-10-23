बिहार MLC चुनाव से पहले वाहन जांच में 9 लाख कैश बरामद, हिरासत में नवादा का शख्स
एमएलसी चुनाव से पहले वाहन जांच के दौरान बख्तियारपुर फोरलेन पर 9 लाख रूपये कैश के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया.रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 23, 2026 at 7:18 AM IST
नालंदा: बिहार में आठ सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव से ठीक पहले पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के फोरलेन पर वाहन जांच के दौरान एक गाड़ी से 9 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. पुलिस ने व्यक्ति के वैन से मिली इस राशि के स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कैश जब्त कर व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
हिरासत में लिया गया नवादा का शख्स
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नवादा जिले के हिसुआ निवासी जयपाल कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, नकदी के संबंध में उचित स्पष्टीकरण न दे पाने के कारण यह कार्रवाई की गई. प्रशासन चुनाव में नकदी के संभावित इस्तेमाल समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच कर रहा है.
वाहन जांच में जुटी विशेष टास्क फोर्स की टीम
एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. चुनाव की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है. स्थानीय पुलिस के साथ विशेष टास्क फोर्स की टीम भी इस अभियान में सक्रिय रूप से जुटी हुई है.
नौ लाख में है 500 और 100 के नोट
इसी दौरान बख्तियारपुर फोरलेन पर वाहन जांच के क्रम में पुलिस ने एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान गाड़ी से नौ लाख रुपये कैश बरामद हुए. बरामद राशि में ज्यादातर 500 रुपये के नोट और कुछ 100 रुपये के नोट शामिल हैं.
कहां इस्तेमाल होनी थी राशि
प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं इस नकदी का इस्तेमाल एमएलसी चुनाव के दौरान तो नहीं किया जाना था. हालांकि, अभी तक चुनाव में इस राशि के इस्तेमाल की कोई पुष्टि नहीं हुई है. बाढ़ के एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि एमएलसी चुनाव को लेकर जगह-जगह नाकेबंदी कर वाहनों की जांच जारी है.
"टास्क फोर्स के साथ स्थानीय पुलिस भी जांच अभियान में सहयोग कर रही है. इसी दौरान एक गाड़ी से नौ लाख रुपये बरामद हुए. नकदी के संबंध में संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद बख्तियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मामले की जांच जारी है. चुनाव में नकदी के इस्तेमाल की आशंका पर फिलहाल टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता."-रामकृष्ण, SDPO बाढ़, पटना
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