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बिहार MLC चुनाव से पहले वाहन जांच में 9 लाख कैश बरामद, हिरासत में नवादा का शख्स

बिहार विधान परिषद चुनाव ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार में आठ सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव से ठीक पहले पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के फोरलेन पर वाहन जांच के दौरान एक गाड़ी से 9 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. पुलिस ने व्यक्ति के वैन से मिली इस राशि के स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कैश जब्त कर व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हिरासत में लिया गया नवादा का शख्स