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लखीमपुर खीरी मे भीषण सड़क हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार टाटा मैजिक, 9 मजदूरों की मौत, कई घायल

सड़क हादसे में 9 मजदूरों की मौत से इलाके में अफरातफरी का माहौल.

लखीमपुर खीरी मे भीषण सड़क हादसा
लखीमपुर खीरी मे भीषण सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 10:09 AM IST

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Updated : May 18, 2026 at 11:10 AM IST

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लखीमपुर खीरी: बहराइच रोड पर ऊंच गांव के पास सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक-ट्रक में घुस गई. जिसमें सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग जख्मी हो गए. जिनका इलाज सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में किया जा रहा है.

सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार, मैजिक वैन में करीब 10 लोग सवार थे, जिनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थे. सभी मजदूरी के लिए लखीमपुर खीरी जा रहे थे. इसी दौरान मैजिक अनियंत्रित होकर ट्रक में घुस गई.

लखीमपुर खीरी में 9 मजदूरों की मौत (Video Credit; ETV Bharat)



दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. हालांकि, मृतकों की पहचान अब तक नही हो सकी है.


पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों की संख्या की आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक, 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने इस सड़क हादसे पर दुख जताया है. उन्‍होंने संबंधित अधिकारियों को फोन कर घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है.

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Last Updated : May 18, 2026 at 11:10 AM IST

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