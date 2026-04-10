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9 मानव तस्करों को 8 साल की सजा; कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार का लगाया जुर्माना, अवैध घुसपैठ कराते थे

उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (UP ATS) की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:09 PM IST

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लखनऊ : राजधानी की विशेष अदालत ने अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गिरोह के 9 सदस्यों को 8-8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सभी दोषी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ कराकर उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में बसाने और तस्करी में शामिल थे.

UP ATS की ओर से जारी विज्ञप्ति
UP ATS की ओर से जारी विज्ञप्ति (Photo credit: UP ATS)

यूपी एटीएस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अदालत ने जिन्हें सजा सुनाई है, उनमें ​मो. नूर उर्फ नुरुल इस्लाम, ​रहमत उल्लाह, ​शबीउर्रहमान उर्फ शबी उल्लाह, इस्माइल, ​अब्दुल शकूर उर्फ गनी, ​आले मियां, ​मो. रफीक उर्फ रफीकुल इस्लाम, ​बप्पन उर्फ अरशद मियां, ​मो. हुसैन शामिल हैं.

यूपी एटीएस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ​इस बड़े नेटवर्क का खुलासा 26 जुलाई 2021 को हुआ था, जब यूपी एटीएस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की थी. एटीएस ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से ​मोहम्मद नूर, रहमत उल्लाह, शबी उल्लाह को गिरफ्तार किया था. उनके कब्जे से तीन पीड़ित व्यक्तियों को बरामद किया गया था. पीड़ितों में दो नाबालिग थे. पूछताछ में मुख्य आरोपी नुरुल इस्लाम ने कुबूल किया कि वह 2014 से इस धंधे में सक्रिय है.

विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अब्दुल शकूर, आले मियां, मो. इस्माइल, मो. रफीक उर्फ रफीकुल इस्लाम, बप्पन उर्फ अरशद मियां व मो. हुसैन का नाम प्रकाश में आया, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

पूछताछ में सामने आया कि त्रिपुरा सीमा के जरिये पैसे लेकर अवैध तरीके से घुसपैठ कराई जाती थी. जिसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में भेज दिया जाता था. इन लोगों के फर्जी आधारकार्ड, पैनकार्ड और वोटर आईडी बनवाए जाते थे, ताकि इन्हें भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित किया जा सके.

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